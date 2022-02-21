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Двухэтажный дом вспыхнул в Советском районе Новосибирска

По предварительной информации, никто не пострадал

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На место выезжали два отряда пожарных — один тушил горящее здание, а второй защищал от огня соседние постройки

На место выезжали два отряда пожарных — один тушил горящее здание, а второй защищал от огня соседние постройки

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Днем в понедельник, 21 февраля, в Советском районе Новосибирска загорелся частный двухэтажный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 14:23. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом по улице Русской был полностью в огне, сообщили в МЧС. Также была угроза перехода пламени на соседние строения.

— В течение сорока минут огонь удалось локализовать, еще десять минут потребовалось огнеборцам на ликвидацию открытого горения. В настоящее время проводится проливка и разбор обгоревших конструкций в целях предотвращения повторного возможного возгорания. На месте работают 19 человек личного состава и 6 единиц техники, — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, пострадавших в огне нет. Причину пожара будут устанавливать дознаватели МЧС России.

Накануне в десятиэтажном доме на улице Комсомольской в Новосибирске произошел пожар. Позднее выяснилось, что двумя днями ранее здесь же было другое возгорание.

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МЧСпожарсгорел дом
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