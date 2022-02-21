Двухэтажный дом вспыхнул в Советском районе Новосибирска

Днем в понедельник, 21 февраля, в Советском районе Новосибирска загорелся частный двухэтажный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 14:23. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом по улице Русской был полностью в огне, сообщили в МЧС. Также была угроза перехода пламени на соседние строения.
— В течение сорока минут огонь удалось локализовать, еще десять минут потребовалось огнеборцам на ликвидацию открытого горения. В настоящее время проводится проливка и разбор обгоревших конструкций в целях предотвращения повторного возможного возгорания. На месте работают 19 человек личного состава и 6 единиц техники, — сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, пострадавших в огне нет. Причину пожара будут устанавливать дознаватели МЧС России.
Накануне в десятиэтажном доме на улице Комсомольской в Новосибирске произошел пожар. Позднее выяснилось, что двумя днями ранее здесь же было другое возгорание.