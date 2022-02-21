Двухэтажный дом вспыхнул в Советском районе Новосибирска

По предварительной информации, пострадавших в огне нет. Причину пожара будут устанавливать дознаватели МЧС России.



Накануне в десятиэтажном доме на улице Комсомольской в Новосибирске произошел пожар. Позднее выяснилось, что двумя днями ранее здесь же было другое возгорание.