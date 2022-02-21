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«Перестал отзываться по рации»: что известно о рабочем четвертого моста, которого эвакуировали спасатели

Сейчас мужчина находится в больнице

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Мужчина работал по ночам

Мужчина работал по ночам

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Группа «ВИС», концессионер строительства четвертого моста в Новосибирске, рассказала о самочувствии крановщика, которому стало плохо во время ночных работ. Его эвакуировали с помощью альпинистского снаряжения.

— Сотруднику субподрядной организации, машинисту крана, стало плохо в ночь с 20 на 21 февраля 2022 года. Он перестал отзываться на вызовы по рации, после чего представители производственной фирмы «ВИС» поднялись на кран, провели короткий опрос машиниста и вызвали МЧС и службу скорой помощи, — сообщили в пресс-службе группы «ВИС».

У работника диагностировали обширный инсульт, сейчас он находится в больнице. В компании уточнили, что он работал в ночную смену с соблюдением техники безопасности.

1 февраля с пилона четвертого моста сорвался бетонщик. Он погиб на месте. Мужчине было 44 года. Его племянник рассказал, что известно о погибшем.

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