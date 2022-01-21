Водитель «Тойоты» врезался в столб и вылетел в сугроб на улице Жуковского — пострадала 3-летняя девочка

В Новосибирске водитель «Тойоты» на улице Жуковского не справился с управлением универсалом — машина врезалась в столб, а затем отлетела в сугроб. ДТП произошло сегодня утром,
Как рассказывают подписчики группы «АСТ-54», мужчина после ДТП вел себя «не совсем адекватно». На видео, которое было размещено в группе, он издает очень странные звуки, сидя в водительском кресле.
— 3-летний ребенок с подозрением на травму ноги доставлен в медицинское учреждение. Сейчас на месте работают сотрудники, — сообщили корреспонденту НГС в ГИБДД Новосибирска.
Автоинспекторы позже обещали рассказать подробности ДТП и о состоянии водителя.
В Новосибирске 1 января после удара в опору моста около старого автовокзала погибли 35-летний водитель Subaru Legacy и его пассажир. Позже появилось сразу несколько версий причин аварии.