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Водитель «Тойоты» врезался в столб и вылетел в сугроб на улице Жуковского — пострадала 3-летняя девочка

Ребенка доставили в больницу

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У 3-летней девочки подозрение на травму ноги

У 3-летней девочки подозрение на травму ноги

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В Новосибирске водитель «Тойоты» на улице Жуковского не справился с управлением универсалом — машина врезалась в столб, а затем отлетела в сугроб. ДТП произошло сегодня утром, 21 января.

Как рассказывают подписчики группы «АСТ-54», мужчина после ДТП вел себя «не совсем адекватно». На видео, которое было размещено в группе, он издает очень странные звуки, сидя в водительском кресле.

— 3-летний ребенок с подозрением на травму ноги доставлен в медицинское учреждение. Сейчас на месте работают сотрудники, — сообщили корреспонденту НГС в ГИБДД Новосибирска.

Автоинспекторы позже обещали рассказать подробности ДТП и о состоянии водителя.

В Новосибирске 1 января после удара в опору моста около старого автовокзала погибли 35-летний водитель Subaru Legacy и его пассажир. Позже появилось сразу несколько версий причин аварии.

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ДТПДТП с пострадавшей
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