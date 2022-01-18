«За этой историей опытный человек стоит, а не сама Градская себя ограбила». Чем закончится битва за наследство

Громкое ограбление вдовы Александра Градского вызвало много пересудов. Мол, сама себя ограбила. Но не всё так просто. Актер Всеволод Быков, партнер вдовы Александра Градского по сериалу «Дорога домой», уверен, что актриса не имеет отношения к ограблению. Есть и другие мнения. Сеть городских порталов разбирается в этой темной истории.
«Это было не похоже на брак по расчету»
— Я потрясен нападением на Марину, это просто ужасная история, — говорит актер Всеволод Быков. — Марина Коташенко была моей партнершей на съемках сериала «Дорога домой». И не просто партнершей — по сценарию мы играли с ней мужа и жену, поэтому довольно тесно общались и в кадре, и на площадке. Она очень глубокий, теплый и профессиональный человек. Тогда же я познакомился и с ее мужем Александром Градским, и от общения с ними у меня остались только приятные впечатления.
— Александр Градский не ревновал вас к Марине?
— Мы не давали поводов. Я наблюдал, как Градский трогательно заботится о Марине, приезжал на съемки, встречал ее. Видел и отношение Марины к мужу. Актеры любят посплетничать, но все разговоры о том, что брак Марины со знаменитым Александром Градским был лишь расчетом, я считаю ерундой. Конечно, в жизни всякое бывает. Но было видно, что для Марины Александр Борисович — любимый и уважаемый человек. Мы, актеры, хорошо чувствуем фальшь. В их отношениях я этой фальши не видел.
На мой взгляд, это совершенно нормально
— Сейчас все пытаются понять, почему Марина не позвонила в полицию сразу после нападения, а лишь 7 часов спустя. Вы пытались для себя ответить на этот вопрос?
— Не зная всех деталей, сложно судить о поступках человека. Мне кажется, что сейчас Марина находится в тяжелой ситуации — она переживает большое личное горе — недавнюю смерть мужа. А тут еще и это ужасное нападение. Не каждый способен выдержать. А Марина — очень эмоциональный человек, думаю, бандитам было легко ее напугать, тем более сейчас, когда она лишилась своей «каменной стены» — защиты и поддержки Градского. Я ей очень сочувствую.
Семь часов бездействия
То, что 41-летняя Марина Коташенко после нападения и ограбления не сразу обратилась в полицию, может сильно усложнить расследование этого дерзкого преступления. У бандитов оказалось 7 часов форы, чтобы скрыться со 100 миллионами рублей, которые они вынесли из загородного дома супругов. По дороге от дома в элитном коттеджном поселке Глаголево Парк вдову Александра Градского и караулили бандиты.
16 января, через полтора месяца после смерти 72-летнего Александра Градского от ишемического инсульта, его вдова Марина Коташенко выехала на своем «Лексусе» из загородного дома. У подмосковной деревни Жедачи на трассе «М-3 Украина» в ее автомобиль ударила другая машина. Марина остановилась и вышла, чтобы оценить ситуацию, но уже через секунду стало ясно, что авария подстроена. Трое мужчин, угрожая оружием, заставили ее сесть в «Лексус» и отвезти к загородному дому. В ее машине они проехали в охраняемый поселок и зашли в дом, где хранились 100 миллионов рублей в сумке под кроватью. По словам источников из правоохранительных органов, няне и двум сыновьям Марины Коташенко и Александра Градского 7-летнему Саше и 3-летнему Ивану бандиты позволили переждать ограбление в бане, пока выгружали наличные деньги в свои сумки. Затем Марина на своем «Лексусе» отвезла налетчиков к поселку Апрелевка, где их ждал белый «Мерседес» с белорусскими номерами. На нем бандиты умчались в сторону Москвы.
А дальше начинается самая странная часть истории. Марина Коташенко обратилась в ближайшее отделение полиции в деревне Селятино спустя семь часов после нападения. Это обстоятельство не только уже усложнило расследование дела, возбужденного МВД Московской области по статье «Разбой», но и заставило многих посчитать произошедшее ограбление инсценировкой, решить, что сама вдова певца как-то причастна к исчезновению гигантской суммы наличных. Ведь впереди у Марины и ее сыновей битва за внушительное наследство Александра Градского, и они не единственные претенденты.
«Это опытный человек, а не сама Градская себя ограбила»
Мы попытались понять, почему ограбленная женщина так долго медлила, и позвонили 40-летнему Даниилу Градскому, сыну певца от предыдущего брака с Ольгой Фартышевой.
— Я не знаю никаких подробностей ограбления, поэтому не могу комментировать случившееся, — сказал нам Даниил.
Товарищ и сосед Александра Градского, телеведущий Андрей Караулов был немногословен:
— У меня есть своя версия, как произошло ограбление и кто за этим стоит, но я изложу ее на собственном YouTube-канале, — заявил нам телеведущий.
И изложил. По мнению, Андрея Караулова, ограбление — это битва за наследство двух противоборствующих лагерей: Марины Коташенко и детей Градского от предыдущего брака, которая уже началась. Мало того, Караулов предупреждал маму Марины Коташенко о вероятности криминального поворота событий еще месяц назад, говоря, что у вдовы Градского попытаются отнять всё.
— Тот сейф, который был предметом интереса двух сторон (Саша был еще жив, он в Склифе остался с врачами, но без родных), кто-то первый несся к этому сейфу, где было 100 миллионов рублей, а другая сторона лезла в закрытую дверь, — рассказал Андрей Караулов. — Но представить, что Марина эти 100 миллионов рублей будет дома держать?… И так ясно, что самое страшное происходит. Марина потеряет всё… За этой историей опытный человек стоит, а не сама Градская себя ограбила.
И добавил, что виноват во всем Александр Борисович Градский: «Мы сами приводим в дом своих убийц... Видя непростые отношения у детей, у жен, надо было… Но Саше было лень и жить уже не хотелось».
Девять земельных участков, два дома и 300 миллионов в банке
Так что может потерять Марина Коташенко и ее сыновья Саша и Ваня? Наследство Александра Градского действительно огромно, особенно для деятеля культуры, а не промышленника или банкира. Молодость певца не прошла бесследно — он сумел не только хорошо зарабатывать, но и правильно инвестировать деньги в земельные участки и коммерческую недвижимость.
Будучи художественным руководителем театра «Градский Холл» с 2014 года, Александр Борисович должен был указывать все имущество в антикоррупционной декларации. Судя по этим декларациям, самый большой доход певец получил в 2015 году — 37 миллионов рублей. Но и в последующие годы его заработки не падали ниже 6,5 миллионов. Заработанные деньги певец и композитор хранил на банковских счетах — их там почти 300 миллионов, это помимо ста миллионов наличными, которые украли. В собственности Александра Борисовича было 9 земельных участков, два загородных дома в закрытом поселке «Глаголево-парк», один нежилой дом, роскошная 172-метровая квартира в столичном ЖК «Дом на Мосфильмовской» и 2 однокомнатных квартиры. Владел Градский и коммерческой недвижимостью: часть здания на улице Никитской и целый этаж в Козицком переулке (в доме, где был Елисеевский гастроном) он сдавал в аренду под рестораны, офисы и салоны красоты.
Помимо недвижимости, Александр Борисович обладал уникальной коллекцией музыкальных записей, имел обширный архив, интересный для публикаций. Авторские права на его песни, композиции, рок-оперы также являются наследием музыканта, которое будет делиться его близкими.
Кто же претендует на долю наследства? Еще недавно наследников было только четверо. Дети от третьего брака с Ольгой Фартышевой — 40-летний Даниил Градский, работающий в театре отца «Градский Холл» и 35-летняя телеведущая Мария Градская. И дети от последнего, четвертого брака с Мариной Коташенко — 7-летний Саша и 3-летний Иван. Но за месяц до смерти от осложнений после перенесенного коронавируса Александр Градский официально оформил отношения с Мариной Коташенко после 17 лет гражданского брака. Теперь 41-летняя вдова — пятая наследница знаменитого музыканта. Судя по дерзкому ограблению, делить имущество наследники будут яростно.
Адвокат Александр Добровинский прокомментировал для MSK1.RU информацию о том, что Марина Коташенко могла сама организовать ограбление на нее.
— Инсценировка абсолютно лишена смысла. Деньги были у нее дома, это неучтенная наличность. Теоретически этими деньгами она ни с кем из наследников не должна делиться. И придумывать Марине, что ее ограбили и деньги все похитили, ничего ей не дает, потому что другие наследники не могут претендовать на то, что они не знают, сколько там денег. Кстати, что там 100 млн, тоже неизвестно. Градский мог сказать, что 100, но ведь он мог шутить.