«За этой историей опытный человек стоит, а не сама Градская себя ограбила». Чем закончится битва за наследство

Громкое ограбление вдовы Александра Градского вызвало много пересудов. Мол, сама себя ограбила. Но не всё так просто. Актер Всеволод Быков, партнер вдовы Александра Градского по сериалу «Дорога домой», уверен, что актриса не имеет отношения к ограблению. Есть и другие мнения. Сеть городских порталов разбирается в этой темной истории.

«Это было не похоже на брак по расчету»

— Я потрясен нападением на Марину, это просто ужасная история, — говорит актер Всеволод Быков. — Марина Коташенко была моей партнершей на съемках сериала «Дорога домой». И не просто партнершей — по сценарию мы играли с ней мужа и жену, поэтому довольно тесно общались и в кадре, и на площадке. Она очень глубокий, теплый и профессиональный человек. Тогда же я познакомился и с ее мужем Александром Градским, и от общения с ними у меня остались только приятные впечатления.

