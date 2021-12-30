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«1,5 часа ждем кинологов — нет свободных собак»: спецслужбы начали поиск взрывных устройств в эвакуированных ТЦ

В учреждения поступили сообщения о минировании

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Сейчас проверяют как минимум десять торговых центров Новосибирска

Сейчас проверяют как минимум десять торговых центров Новосибирска

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В Новосибирске проверяют торговые центры из-за сообщений о минировании — в антитеррористической комиссии (АТК) региона сообщили, что держат ситуацию на контроле. Первые сообщения о возможных бомбах в ТЦ начали поступать около 06:00.

— Часа полтора ждем кинологов в «Ауру», нет свободных собак, — рассказал читатель НГС.

До сих пор не все центры проверены.

— Эвакуация торговых центров. Минимум десять — «Континент», «Аура», «Ройял Парк», «Сан Сити», «Галерея». Сообщения о минированиях, — такая информация поступила в службу 112.

Эвакуировали всех и в ТЦ «Амстердам»

Эвакуировали всех и в ТЦ «Амстердам»

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— Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. С учетом предпраздничных дней правоохранительные органы прикладывают максимальные усилия для оперативного завершения проверок. Проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщения. В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций организаций. Ситуация находится на контроле антитеррористической комиссии Новосибирской области, — рассказали корреспонденту НГС в АТК Новосибирской области.

В Новосибирске предыдущая волна массовых эвакуаций из торговых центров прошла 10 декабря. Она началась около 08:00. Как сообщали читатели НГС, эвакуации проходили в «Сибирском молле», «Континенте» на улицах Троллейной и Кропоткина, «Ройял Парке», «Сан Сити» и в «Галерее».

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эвакуациясообщения о минировании
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