«Оставил машину — она покатилась»: «Тойота» без водителя разбила два припаркованных автомобиля во дворе

В Новосибирске во дворе на улице Танкистов, 11 произошло странное ДТП. Водитель «Тойоты» высадил пассажиров, выскочил из машины и убежал. Оставленный без присмотра автомобиль покатился и врезался в две припаркованные машины.
Инцидент, который произошел 29 декабря в 23:47, попал на камеру. На нем видно, как во двор приезжает черная «Тойота». Из нее выходят три человека. Один из мужчин, который был на переднем сидении рядом с водителем, явно чем-то недоволен и машет руками. Через несколько секунд водитель выскакивает из «Тойоты» и очень быстро убегает. Брошенное авто едет по дороге. Момент столкновения с двумя припаркованными машинами на видео не попал, но удар и срабатывающие сигнализации отчетливо слышно. Компания из трех пассажиров спешно удаляется, и только после этого сбежавший водитель возвращается.
— Одна из пострадавших машин моя. Водитель «Тойоты» скрылся. Скорее всего, это был таксист, и, скорее всего, у него произошел какой-то конфликт с пассажирами. Возможно, они баллончик распылили и он выскочил, не поставив машину на парковку, что она покатилась дальше, — рассказал корреспонденту НГС владелец одного из пострадавших авто Валентин. — Когда водитель вернулся, он очевидцам сказал: «Я не виноват, так получилось». Он просто уехал.
Сейчас Валентин ищет очевидцев и тех, кто знает водителя. Он вызвал сотрудников ГИБДД через службу 112, но на момент публикации автоинспекторы еще не приехали для оформления ДТП.
Редакция НГС обратилась за комментариями в ГИБДД Новосибирска.
Ранее НГС рассказывал, что в Новосибирске на улице Виктора Шевелева во дворе сбили бегущего за машиной мужчину. Белый седан сначала сдавал назад. За ним бежал мужчина. Затем машина сбила бегущего и уехала.