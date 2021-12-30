«Оставил машину — она покатилась»: «Тойота» без водителя разбила два припаркованных автомобиля во дворе

В Новосибирске во дворе на улице Танкистов, 11 произошло странное ДТП. Водитель «Тойоты» высадил пассажиров, выскочил из машины и убежал. Оставленный без присмотра автомобиль покатился и врезался в две припаркованные машины.

Инцидент, который произошел 29 декабря в 23:47, попал на камеру. На нем видно, как во двор приезжает черная «Тойота». Из нее выходят три человека. Один из мужчин, который был на переднем сидении рядом с водителем, явно чем-то недоволен и машет руками. Через несколько секунд водитель выскакивает из «Тойоты» и очень быстро убегает. Брошенное авто едет по дороге. Момент столкновения с двумя припаркованными машинами на видео не попал, но удар и срабатывающие сигнализации отчетливо слышно. Компания из трех пассажиров спешно удаляется, и только после этого сбежавший водитель возвращается.