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Водитель седана полдвора сдавал назад, а затем сбил преследовавшего его мужчину — инцидент попал на видео

Конфликт произошел на улице Виктора Шевелева

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Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения

Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения

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В Новосибирске на улице Виктора Шевелева во дворе сбили бегущего за машиной мужчину. Инцидент попал на видео, которое опубликовано в группе «АСТ-54».

На записи видно, что конфликт произошел 29 ноября в 00:22. Белый седан сдает назад, когда за ним бежит мужчина. Затем машина сбивает бегущего и уезжает. Пострадавший падает на землю. К нему подбегают прохожие, один из них помогает встать, но мужчина вновь падает на землю.

Одна из местных жительниц рассказала корреспонденту НГС, что на видео лишь малая часть конфликта. Но что произошло до ДТП, рассказывать отказалась, сославшись на то, что разбираться будет полиция.

В ГИБДД Новосибирска данных о ДТП не поступало. В ГУ МВД по Новосибирской области уточняют информацию об инциденте.

Вечером в пятницу, 26 ноября, в Ленинском районе Новосибирска водитель «Жигулей» наехал на девочку, переходившую дорогу по зебре.

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конфликтсбили человека
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