В Ленинском районе водитель «Жигулей» сбил 12-летнюю девочку — она в больнице

Вечером в пятницу, 26 ноября, в Ленинском районе Новосибирска водитель «Жигулей» наехал на девочку, переходившую дорогу по зебре.
— В 18 часов 55 минут водитель 1950 года рождения на автомобиле ВАЗ-21074 двигался по улице Пархоменко. У дома № 72 по улице Пархоменко в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на девочку 12 лет, которую с травмами доставили в больницу, — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Сейчас на месте ДТП работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Вечером в пятницу, 19 ноября, в Дзержинском районе Новосибирска 9-летний мальчик попал под колеса иномарки.