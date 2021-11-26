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В Ленинском районе водитель «Жигулей» сбил 12-летнюю девочку — она в больнице

Ребенок переходил дорогу по нерегулируемой «зебре»

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ДТП произошло сегодня вечером

ДТП произошло сегодня вечером

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Вечером в пятницу, 26 ноября, в Ленинском районе Новосибирска водитель «Жигулей» наехал на девочку, переходившую дорогу по зебре.

— В 18 часов 55 минут водитель 1950 года рождения на автомобиле ВАЗ-21074 двигался по улице Пархоменко. У дома № 72 по улице Пархоменко в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на девочку 12 лет, которую с травмами доставили в больницу, — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Сейчас на месте ДТП работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Вечером в пятницу, 19 ноября, в Дзержинском районе Новосибирска 9-летний мальчик попал под колеса иномарки.

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