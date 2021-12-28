28 декабря вторник
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 6/10
usd 73.23
eur 82.94
Тема дняС Вокзальной магистрали массово эвакуируют машины
Все новости
Все новости

Пьяный новосибирец ударил полицейского кулаком по лицу — что решил суд

Мужчина стоял во дворе жилого дома и громко матерился, полицейские сделали ему замечание

539
7Обсудить

Поделиться

Приговор суда еще не вступил в силу

Приговор суда еще не вступил в силу

Поделиться

Суд в Новосибирске вынес приговор 34-летнему мужчине. Его признали виновным в применении насилия к сотруднику власти.

Расследованием дела занимались следователи Заельцовского района. Как рассказали в СК, ночью 31 мая 2021 года пьяный новосибирец стоял возле дома на Учительской, 17 и громко матерился.

Его заметили полицейские, которые в этот момент патрулировали улицу. Мужчине сделали замечание и потребовали поехать с полицейскими в участок.

— Мужчина ответил отказом. После этого подсудимый схватил сотрудника правоохранительных органов за форменное обмундирование и нанес ему не менее одного удара кулаком своей руки в лицо. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками полиции, и фигурант по делу был задержан, — рассказали в Следственном комитете.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Новосибирцу дали год лишения свободы условно. Приговор суда в законную силу не вступил.

Похожий случай произошел в конце прошлого года — жительница Новосибирска несколько раз ударила по голове полицейского, который был при исполнении. Так она решила заступиться за знакомого, которого хотел задержать полицейский.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

СКсуд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter