Пьяный новосибирец ударил полицейского кулаком по лицу — что решил суд

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Новосибирцу дали год лишения свободы условно. Приговор суда в законную силу не вступил.



Похожий случай произошел в конце прошлого года — жительница Новосибирска несколько раз ударила по голове полицейского, который был при исполнении. Так она решила заступиться за знакомого, которого хотел задержать полицейский.

