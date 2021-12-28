Пьяный новосибирец ударил полицейского кулаком по лицу — что решил суд

Суд в Новосибирске вынес приговор
Расследованием дела занимались следователи Заельцовского района. Как рассказали в СК, ночью 31 мая 2021 года пьяный новосибирец стоял возле дома на Учительской, 17 и громко матерился.
Его заметили полицейские, которые в этот момент патрулировали улицу. Мужчине сделали замечание и потребовали поехать с полицейскими в участок.
— Мужчина ответил отказом. После этого подсудимый схватил сотрудника правоохранительных органов за форменное обмундирование и нанес ему не менее одного удара кулаком своей руки в лицо. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками полиции, и фигурант по делу был задержан, — рассказали в Следственном комитете.
Суд признал мужчину виновным по
Похожий случай произошел в конце прошлого года — жительница Новосибирска несколько раз ударила по голове полицейского, который был при исполнении. Так она решила заступиться за знакомого, которого хотел задержать полицейский.