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Сибирячка ударила полицейского по голове в сквере у НОВАТа и теперь пойдет под суд

Сейчас она находится под подпиской о невыезде

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Инцидент произошел в декабре прошлого года в Театральном сквере

Инцидент произошел в декабре прошлого года в Театральном сквере

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В Новосибирске женщина ударила полицейского и теперь пойдет под суд

Жительница Новосибирска пойдет под суд — она несколько раз ударила по голове полицейского, который был при исполнении.

Железнодорожный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летней женщины, которую обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Инцидент произошел 12 декабря прошлого года в Театральном сквере у НОВАТа. Женщина решила заступиться за знакомого, которого хотел задержать полицейский, и не меньше двух раз ударила его рукой по голове.

— В ходе расследования уголовного дела в отношении фигурантки была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

В конце прошлого года новосибирца приговорили к 13 годам колонии строгого режима — он в наркотическом опьянении напал с ножом на двух полицейских.

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нападение на полицейскогосуд
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