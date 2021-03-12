Сибирячка ударила полицейского по голове в сквере у НОВАТа и теперь пойдет под суд

В Новосибирске женщина ударила полицейского и теперь пойдет под суд
Жительница Новосибирска пойдет под суд — она несколько раз ударила по голове полицейского, который был при исполнении.
Железнодорожный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении
Инцидент произошел 12 декабря прошлого года в Театральном сквере у НОВАТа. Женщина решила заступиться за знакомого, которого хотел задержать полицейский, и не меньше двух раз ударила его рукой по голове.
— В ходе расследования уголовного дела в отношении фигурантки была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
В конце прошлого года новосибирца приговорили