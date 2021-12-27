«Еще немного — и по нам бы проехал»: появилось видео наезда на отца с 6-летним сыном на Кирова

В Новосибирске появилось видео с аварией, во время которой 26 декабря автомобиль Toyota Fortuner сбил мужчину с 6-летним сыном. Роликом с регистратора поделился читатель НГС.

— Мы шли в бассейн с сыном. Переходили дорогу. Автомобиль был сзади, справа, очень далеко. Его было сложно увидеть. И он оттуда рванул и так сбил. Еще немного — и по нам бы проехал. Как сказал водитель, он ехал с детьми, на повороте стояла елка, они засмотрелись на нее. Не заметил и въехал в нас. У ребенка ссадина на подбородке, у меня ушиб, большой синяк в районе колена, — рассказал корреспонденту НГС пострадавший Павел.