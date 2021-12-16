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В Новосибирске «Ниссан» сбил подростка, перебегавшего дорогу

Пострадавший в больнице

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Мальчик переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода

Мальчик переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода

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Вечером в четверг, 16 декабря, в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал подросток, перебегавший дорогу.

— Водитель 1986 года рождения двигался на автомобиле «Ниссан-Кашкай» по улице Танковой в сторону улицы Кропоткина и в пути следования у дома 41 по улице Танковой совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо (со слов водителя) вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

В результате пострадал мальчик 2008 года рождения, его доставили в больницу, предварительный диагноз «ушиб мягких тканей левой заушной области». На месте работают сотрудники ДПС, устанавливают обстоятельства произошедшего.

Сегодня утром на Падунской автомобиль сбил мать, которая шла с 4-летним ребенком по пешеходному переходу.

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