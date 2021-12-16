В Новосибирске «Ниссан» сбил подростка, перебегавшего дорогу

Вечером в четверг, 16 декабря, в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал подросток, перебегавший дорогу.
— Водитель 1986 года рождения двигался на автомобиле «Ниссан-Кашкай» по улице Танковой в сторону улицы Кропоткина и в пути следования у дома 41 по улице Танковой совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо (со слов водителя) вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
В результате пострадал мальчик 2008 года рождения, его доставили в больницу, предварительный диагноз «ушиб мягких тканей левой заушной области». На месте работают сотрудники ДПС, устанавливают обстоятельства произошедшего.
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