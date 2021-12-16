Hyundai сбил мать с 4-летним ребенком на пешеходном переходе в Новосибирске

В Новосибирске на улице Падунской водитель сбил мать с ребенком на пешеходном переходе. ДТП произошло сегодня, 16 декабря, в 08:15.
44-летний водитель на Hyundai Solaris выезжал с внутридворовой территории дома 8а/3 по улице Даргомыжского с левым поворотом. И у дома 12 по улице Падунской сбил двух человек.
— Пешеходы двигались справа налево по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадали 4-летний мальчик и 35-летняя женщина. Они были доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в ГИБДД Новосибирска.
В понедельник, 13 декабря, в Кировском районе Новосибирска мальчик попал под колеса автомобиля, который скрылся с места происшествия.