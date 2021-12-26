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В Новосибирске «Тойота» сбила отца с маленьким сыном — они шли на зеленый

Мужчина и 6-летний ребенок находятся в больнице

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Мужчина с ребенком переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу

Мужчина с ребенком переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу

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Сегодня, 26 декабря, на улице Кирова в районе дома № 25 в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль Toyota Fortuner с 49-летним водителем за рулем сбил 37-летнего мужчину и его 6-летнего сына. Пешеходы шли на разрешающий сигнал светофора.

— В 12:06 водитель 1972 года рождения на автомобиле Toyota Fortuner повернул с улицы Сакко и Ванцетти на улицу Кирова и у дома № 25 совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пострадали мужчина 1984 года рождения и его сын 2015 года рождения. Они были доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте ДТП работает экипаж ДПС, устанавливают все обстоятельства происшествия, — рассказала инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД ОМВД РФ по Новосибирску Юлия Бондаренко.

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На этой неделе автобус врезался в ограждение на Красном проспекте. Внутри салона было 28 детей — их везли в детский лагерь.

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сбил пешеходовулица Кирова
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