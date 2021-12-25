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На Димитровском мосту столкнулись четыре «Тойоты» — пострадала годовалая девочка

Ребенок находился в автокресле

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Пострадавшую доставили в больницу

Пострадавшую доставили в больницу

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Вечером в субботу, 25 декабря, в Новосибирске на Димитровском мосту произошла массовая авария, в которой пострадал маленький ребенок.

— Водитель на автомобиле «Тойота-Марк 2» двигался по Димитровскому мосту в сторону улицы Фабричной, и в пути следования при перестроении в средний ряд его развернуло, и он совершил столкновение с автомобилем «Тойота-Рав 4», который двигался в попутном направлении. После чего «Тойот-Рав 4» вылетает на полосу встречного движения и сталкивается с автомобилем «Тойота-Аурис», который двигался в попутном направлении, а затем совершает столкновение с автомобилем «Рав 4», — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

В аварии пострадала девочка 2020 года рождения, которая находилась в «Аурисе». Ребенка доставили в больницу, характер травм уточняется. В Госавтоинспекции добавили, что ребенок находился в автокресле.

Сегодня утром в лобовом столкновении на трассе в Новосибирской области погиб мужчина.

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ГИБДДДТПмассовая аварияпострадал ребенок
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