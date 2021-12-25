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Смертельное лобовое столкновение — мужчина погиб на трассе «Иртыш» в Новосибирской области

На вид ему около 50–60 лет

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Водитель «ДАФ» получил ушибы

Водитель «ДАФ» получил ушибы

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Сегодня, 25 декабря, на трассе «Иртыш» в Каргатском районе Новосибирской области в лобовом столкновении автомобилей погиб мужчина. Это произошло в 10:25.

— Водитель, управляя автомобилем «Ниссан-Санни», двигался со стороны Новосибирска в сторону Омска. На 1294-м км дороги Р-254 совершил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение со встречным автомобилем «ДАФ» с полуприцепом. Погиб водитель «Ниссан-Санни», — сообщил НГС старший государственный инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Личность погибшего еще не установили, на вид ему около 50–60 лет. Также пострадал водитель автомобиля «ДАФ» 1974 года рождения, он получил ушибы и ссадины. Обстоятельства аварии выясняются.

На этой неделе под Новосибирском автомобиль «Митсубиси» врезался в две «Тойоты». В результате пострадали два человека.

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ДТПавариятрасса
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