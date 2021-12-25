Смертельное лобовое столкновение — мужчина погиб на трассе «Иртыш» в Новосибирской области

Сегодня, 25 декабря, на трассе «Иртыш» в Каргатском районе Новосибирской области в лобовом столкновении автомобилей погиб мужчина. Это произошло в 10:25.
— Водитель, управляя автомобилем «Ниссан-Санни», двигался со стороны Новосибирска в сторону Омска. На
Личность погибшего еще не установили, на вид ему около 50–60 лет. Также пострадал водитель автомобиля «ДАФ» 1974 года рождения, он получил ушибы и ссадины. Обстоятельства аварии выясняются.
На этой неделе под Новосибирском автомобиль «Митсубиси» врезался в две «Тойоты». В результате пострадали два человека.