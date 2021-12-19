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На трассе под Новосибирском «Мицубиси» при обгоне врезалась в две «Тойоты» — есть пострадавшие

На месте работает экипаж ГИБДД

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Пострадали два человека

Пострадали два человека

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В воскресенье, 19 декабря, около поселка Керамкомбинат в Искитимском районе Новосибирской области произошло столкновение трех автомобилей.

— ДТП с пострадавшими. Минимум 3 машины. Скорая и полиция на месте, — написал в редакцию НГС читатель Михаил Докукин.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.

— По предварительной информации, на 79-м километре автодороги Р-256 произошло столкновение трех транспортных средств. Автомобиль «Мицубиси» двигался со стороны Новосибирска в сторону Барнаула и в пути следования при обгоне совершил столкновение с автомобилями «Тойота-Аллион» и «Тойота-Королла». В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Тойоты-Королла», — рассказали в ведомстве.

Сейчас на месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Вчера вечером на трассе тягач врезался в «Лексус». Один человек попал в больницу.

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ДТПтрассастолкновение автомобилей
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