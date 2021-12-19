На трассе под Новосибирском «Мицубиси» при обгоне врезалась в две «Тойоты» — есть пострадавшие

В воскресенье, 19 декабря, около поселка Керамкомбинат в Искитимском районе Новосибирской области произошло столкновение трех автомобилей.
— ДТП с пострадавшими. Минимум 3 машины. Скорая и полиция на месте, — написал в редакцию НГС читатель Михаил Докукин.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.
— По предварительной информации, на 7
Сейчас на месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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