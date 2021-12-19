На трассе в Новосибирской области тягач врезался в «Лексус» — один человек в больнице

Вечером в субботу, 18 декабря, на трассе в Искитимском районе Новосибирской области, недалеко от поселка Вега, произошла авария: тягач врезался в кроссовер. В ДТП есть пострадавший.
Последствия аварии сняли на видео подписчики группы «АСТ-54».
— По предварительной информации, 18 декабря около 18 часов на
Мужчину увезли в больницу. На месте работает экипаж ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются.
Днем 18 декабря в Новосибирской области в Черепановском районе у поселка Дорогино произошло ДТП с участием двух кроссоверов и грузовика.