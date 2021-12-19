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На трассе в Новосибирской области тягач врезался в «Лексус» — один человек в больнице

Пострадал водитель кроссовера

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Авария произошла около 18 часов

Авария произошла около 18 часов

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Вечером в субботу, 18 декабря, на трассе в Искитимском районе Новосибирской области, недалеко от поселка Вега, произошла авария: тягач врезался в кроссовер. В ДТП есть пострадавший.

Последствия аварии сняли на видео подписчики группы «АСТ-54».

— По предварительной информации, 18 декабря около 18 часов на 42-м км автодороги Р-256 произошло транспортное происшествие. Автомобиль Scania двигался со стороны Барнаула в сторону Новосибирска и в пути следования совершил столкновение с автомобилем Lexus, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Lexus, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчину увезли в больницу. На месте работает экипаж ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются.

Днем 18 декабря в Новосибирской области в Черепановском районе у поселка Дорогино произошло ДТП с участием двух кроссоверов и грузовика.

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ДТП на трассеМВД
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