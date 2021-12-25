В Заельцовском районе загорелись частный дом и баня — пожар попал на видео

В субботу, 25 декабря, в Заельцовском районе Новосибирска загорелись частный дом на улице
Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», пожарным пришлось прокладывать
Информация о данном происшествии поступила на пульт оперативного дежурного службы 112
в
— Горит баня, начинает гореть дом, — говорилось в первом сообщении.
Сведений о пострадавших пока нет. На момент публикации НГС не удалось получить оперативный комментарий ГУ МЧС по Новосибирской области.
Неделю назад в Ленинском районе вспыхнул двухэтажный барак. Пожар попал на видео.