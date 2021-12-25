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В Заельцовском районе загорелись частный дом и баня — пожар попал на видео

На месте работают пожарные

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Дом охвачен огнем

Дом охвачен огнем

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В субботу, 25 декабря, в Заельцовском районе Новосибирска загорелись частный дом на улице 1-й Сухарной и баня.

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», пожарным пришлось прокладывать 400-метровую магистраль для тушения, потому что пожарный гидрант поблизости оказался неисправен.

Информация о данном происшествии поступила на пульт оперативного дежурного службы 112

в 15:54.

— Горит баня, начинает гореть дом, — говорилось в первом сообщении.

Сведений о пострадавших пока нет. На момент публикации НГС не удалось получить оперативный комментарий ГУ МЧС по Новосибирской области.

Неделю назад в Ленинском районе вспыхнул двухэтажный барак. Пожар попал на видео.

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МЧС Новосибирской областипожарчастный дом
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