В Ленинском районе вспыхнул двухэтажный барак

Вечером в субботу, 18 декабря, на левом берегу Новосибирска вспыхнул деревянный барак.
Очевидцы сняли пожар на видео. На записи заметно, что деревянное здание полностью охвачено огнем. К месту происшествия прибывают пожарные машины.
Оперативный дежурный службы 112 сообщил, что от очевидцев поступило четыре сообщения о происшествии. Первое появилось в 17 часов 56 минут.
— В 18:02 выехали на пожар по улице
Вчера вечером в здании на Нарымской, 23 в Железнодорожном районе Новосибирска произошел пожар. Там расположен Restopub «Шемрок».