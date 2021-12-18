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В Ленинском районе вспыхнул двухэтажный барак

Очевидцы сняли пожар на видео

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Пожарные работают на месте по повышенному рангу

Пожарные работают на месте по повышенному рангу

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Вечером в субботу, 18 декабря, на левом берегу Новосибирска вспыхнул деревянный барак.

Очевидцы сняли пожар на видео. На записи заметно, что деревянное здание полностью охвачено огнем. К месту происшествия прибывают пожарные машины.

Оперативный дежурный службы 112 сообщил, что от очевидцев поступило четыре сообщения о происшествии. Первое появилось в 17 часов 56 минут.

— В 18:02 выехали на пожар по улице 3-й переулок Серафимовича, 16. На момент прибытия расселенный дом горел открытым огнем. На месте работают по повышенному рангу. В 19 часов 28 минут открытое горение ликвидировано, — сообщил руководитель пресс-службы регионального МЧС Павел Винаков.

Вчера вечером в здании на Нарымской, 23 в Железнодорожном районе Новосибирска произошел пожар. Там расположен Restopub «Шемрок».

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