В Новосибирске загорелось здание с рестораном «Шемрок» — заведение будет закрыто до завтра

Сегодня вечером в здании на Нарымской, 23 в Железнодорожном районе Новосибирска произошел пожар. В здании расположен Restopub «Шемрок».
В администрации заведения корреспонденту НГС сообщили, что по этой причине ресторан сегодня не работает, возможно, не будет работать и завтра. Решение о возобновлении работы примут позднее.
— Мы сегодня закрыты, возможно, не будем работать и завтра. Само возгорание случилось не у нас, а в пристройке. Но на нас перекинулось задымление, — сообщила администратор заведения.
Руководитель пресс-службы регионального МЧС Павел Винаков сообщил, что огонь охватил часть здания.
— В 17:51 пожарные выехали на место. Горела обрешетка пристройки на площади
Работающая в соседнем здании читательница НГС рассказала, что проходила мимо и за эти пару минут ее одежда пропиталась запахом гари:
— Там очень сильно неприятно пахнет, сейчас вся одежда и волосы пахнут гарью.
В ночь на 16 декабря в Шерегеше сгорел крупный ресторанный комплекс Montana за 100 миллионов. Мы писали, что пережил его владелец.