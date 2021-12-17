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В Новосибирске загорелось здание с рестораном «Шемрок» — заведение будет закрыто до завтра

Общая площадь возгорания составила 17 кв. метров

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В «Шемроке» рассказали, что пожар произошел в соседнем здании, но задымление помешало работе ресторана

В «Шемроке» рассказали, что пожар произошел в соседнем здании, но задымление помешало работе ресторана

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Сегодня вечером в здании на Нарымской, 23 в Железнодорожном районе Новосибирска произошел пожар. В здании расположен Restopub «Шемрок».

В администрации заведения корреспонденту НГС сообщили, что по этой причине ресторан сегодня не работает, возможно, не будет работать и завтра. Решение о возобновлении работы примут позднее.

— Мы сегодня закрыты, возможно, не будем работать и завтра. Само возгорание случилось не у нас, а в пристройке. Но на нас перекинулось задымление, — сообщила администратор заведения.

На месте работают спасатели

На месте работают спасатели

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У здания столпились очевидцы

У здания столпились очевидцы

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Руководитель пресс-службы регионального МЧС Павел Винаков сообщил, что огонь охватил часть здания.

— В 17:51 пожарные выехали на место. Горела обрешетка пристройки на площади 15 кв. метров и вытяжка на площади 2 кв. метра. В 18:15 открытое горение было ликвидировано. Принадлежность объекта уточняется. Пострадавших и жертв нет.

Работающая в соседнем здании читательница НГС рассказала, что проходила мимо и за эти пару минут ее одежда пропиталась запахом гари:

— Там очень сильно неприятно пахнет, сейчас вся одежда и волосы пахнут гарью.

В ночь на 16 декабря в Шерегеше сгорел крупный ресторанный комплекс Montana за 100 миллионов. Мы писали, что пережил его владелец.

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Нарымскаяпожар
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