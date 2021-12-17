В Новосибирске загорелось здание с рестораном «Шемрок» — заведение будет закрыто до завтра

Сегодня вечером в здании на Нарымской, 23 в Железнодорожном районе Новосибирска произошел пожар. В здании расположен Restopub «Шемрок».

В администрации заведения корреспонденту НГС сообщили, что по этой причине ресторан сегодня не работает, возможно, не будет работать и завтра. Решение о возобновлении работы примут позднее.

— Мы сегодня закрыты, возможно, не будем работать и завтра. Само возгорание случилось не у нас, а в пристройке. Но на нас перекинулось задымление, — сообщила администратор заведения.