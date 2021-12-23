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Прокуратура начала проверку после аварии с автобусом на Красном проспекте

Детей в автобусе везли в лагерь «Тимуровец»

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Автобус врезался в ограждение

Автобус врезался в ограждение

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Прокуратура Центрального района начала проверку после аварии с автобусом на Красном проспекте в Новосибирске, который вез в лагерь 28 детей. ДТП произошло сегодня, 23 декабря, в нём никто не пострадал.

— Прокуратура проверит исполнение законодательства о пассажирских перевозках, о безопасности дорожного движения, — сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

В случае если проверка выявит нарушение, прокуратура примет меры реагирования.

Сегодня ГИБДД Новосибирска опубликовала видео из кабины автобуса, который сегодня врезался в ограждение на Красном проспекте.

Ранее НГС выяснил, как чувствуют себя дети, которые находились в автобусе, и какая компания занимается перевозками. Читайте подробности в нашем материале.

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