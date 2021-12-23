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25-летний водитель иномарки врезался в автобус в Заельцовском районе — мужчина в больнице с переломами

Автобус двигался по 64-му маршруту

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Автомобиль столкнулся со встречным автобусом

Автомобиль столкнулся со встречным автобусом

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Сегодня днем, 23 декабря, в Заельцовском районе города водитель Subaru Legacy врезался в автобус № 64. Авария произошла у дома № 248 по улице Дуси Ковальчук.

— В 12:40 водитель 1996 года рождения на автомобиле Subaru Legacy двигался по улице Дуси Ковальчук со стороны улицы Плановой в сторону улицы Красный проспект. В пути следования выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом, который двигался во встречном направлении, — рассказали детали аварии в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Сам автобус пострадал не так сильно, как иномарка

Сам автобус пострадал не так сильно, как иномарка

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Водителя госпитализировали в больницу

Водителя госпитализировали в больницу

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Проехать по Дуси Ковальчук сейчас довольно проблематично из-за пробок

Проехать по Дуси Ковальчук сейчас довольно проблематично из-за пробок

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Травмы в происшествии получил водитель иномарки — его доставили в больницу с травмой головы и многочисленными переломами.

Сейчас движение на участке сильно затруднено — образовались пробки в обоих направлениях. В целом 2ГИС оценивает дорожную ситуацию в городе на 7 баллов.

Это не первое ДТП за сегодня с участием автобуса. На перекрестке Красного проспекта и улицы Державина автобус с детьми врезался в столб. Как оказалось, водитель вез детей в лагерь «Тимуровец» в поселке Новый.

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ДТПаварияавтобус
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