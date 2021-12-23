25-летний водитель иномарки врезался в автобус в Заельцовском районе — мужчина в больнице с переломами

Сегодня днем, 23 декабря, в Заельцовском районе города водитель Subaru Legacy врезался в автобус № 64 . Авария произошла у дома № 248 по улице Дуси Ковальчук.



— В 12:40 водитель 1996 года рождения на автомобиле Subaru Legacy двигался по улице Дуси Ковальчук со стороны улицы Плановой в сторону улицы Красный проспект. В пути следования выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом, который двигался во встречном направлении, — рассказали детали аварии в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.