Появились кадры вероятного очага возгорания в здании с рестораном «Шемрок» — фото с места

Сегодня вечером в здании на Нарымской, 23 в Железнодорожном районе Новосибирска произошел пожар. По предварительной информации, очаг возгорания находился в вентиляции.
— По предварительной информации, очаг возгорания находился в вентиляции здания, — сообщил НГС руководитель пресс-службы МЧС Павел Винаков.
Очевидцы сняли происходящее на видео.
В здании расположен Restopub «Шемрок». Из-за задымления ресторан сегодня не работает, возможно, не будет работать и завтра. Решение о возобновлении работы примут позднее. Также мы публиковали фотографии с места событий.