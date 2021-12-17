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Тема дняПожар в здании с рестораном «Шемрок»
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Появились кадры вероятного очага возгорания в здании с рестораном «Шемрок» — фото с места

Также очевидцы сняли процесс горения на видео

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По предварительной информации, очаг возгорания находился в вентиляции

По предварительной информации, очаг возгорания находился в вентиляции

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Сегодня вечером в здании на Нарымской, 23 в Железнодорожном районе Новосибирска произошел пожар. По предварительной информации, очаг возгорания находился в вентиляции.

— По предварительной информации, очаг возгорания находился в вентиляции здания, — сообщил НГС руководитель пресс-службы МЧС Павел Винаков.

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Очевидцы сняли происходящее на видео.

В здании расположен Restopub «Шемрок». Из-за задымления ресторан сегодня не работает, возможно, не будет работать и завтра. Решение о возобновлении работы примут позднее. Также мы публиковали фотографии с места событий.

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пожарресторан
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