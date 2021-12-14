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На Димитровском мосту кабину бетономешалки смяло после столкновения с автовышкой

Очевидцы сообщают о пострадавших

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Авария произошла поздно вечером

Авария произошла поздно вечером

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Поздно вечером в понедельник, 13 декабря, на Димитровском мосту в Новосибирске произошла серьезная авария с пострадавшими.

По данным паблика Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», в момент столкновения у автовышки была поднята корзина. От удара кабину бетономешалки смяло. В результате, по словам очевидцев, пострадал человек, находившийся в люльке.

Информация о данной аварии поступила на пульт дежурного службы 112 в 23:23.

— Столкнулись бетономешалка и автолюлька. ДТП с пострадавшими, — говорилось в сообщении.

Сегодня днем водитель сбил школьника, а затем скрылся с места аварии.

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