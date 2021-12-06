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СрочноVolkswagen влетел в столб, погиб 21-летний парень
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«Фольксваген» вылетел с дороги, перевернулся и врезался в столб на улице Никитина — погиб 21-летний парень

Мужчин из машины пришлось доставать спасателям

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От машины осталась груда металлолома

От машины осталась груда металлолома

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В Новосибирске спасателям пришлось доставать из покореженной машины двух мужчин. ДТП произошло сегодня, 6 декабря, около полуночи на улице Никитина в районе остановки «Аграрный университет».

— Седан марки Volkswagen Polo вылетел с проезжей части, перевернулся и ударился крышей в столб освещения. Пострадали люди, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

Специалисты извлекли обоих мужчин и передали их врачам. Пострадавшие были без сознания.

— 22-летний водитель с переломом ключицы, ребер и многочисленными ушибами госпитализирован. Его 21-летний пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью, — рассказали в ГИБДД Новосибирска.

Ранее в Новосибирске «Фольксваген» столкнулся с полицейской «Шкодой» — он не уступил дорогу машине с включенными проблесковыми маячками.

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ДТПДТП с пострадавшими
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