«Фольксваген» вылетел с дороги, перевернулся и врезался в столб на улице Никитина — погиб 21-летний парень

В Новосибирске спасателям пришлось доставать из покореженной машины двух мужчин. ДТП произошло сегодня,
— Седан марки Volkswagen Polo вылетел с проезжей части, перевернулся и ударился крышей в столб освещения. Пострадали люди, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.
Специалисты извлекли обоих мужчин и передали их врачам. Пострадавшие были без сознания.
— 22-летний водитель с переломом ключицы, ребер и многочисленными ушибами госпитализирован. Его
Ранее в Новосибирске «Фольксваген» столкнулся с полицейской «Шкодой» — он не уступил дорогу машине с включенными проблесковыми маячками.