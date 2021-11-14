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«Фольксваген» не уступил дорогу машине ДПС, ехавшей на красный с мигалками, и оказался на островке безопасности

В аварии никто не пострадал

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Машина ДПС двигалась с включенными проблесковыми маячками, но это не помогло избежать аварии

Машина ДПС двигалась с включенными проблесковыми маячками, но это не помогло избежать аварии

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В Новосибирске «Фольксваген» столкнулся с полицейской «Шкодой». ДТП произошло сегодня, 14 ноября, около 14:00 на перекрестке улиц Гоголя и Советской.

— ДТП на Гоголя и Советской, пострадавших вроде нет, — рассказал читатель НГС. — Потом еще подъехали три машины ДПС.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что сейчас проводится проверка.

46-летний водитель «Фольксвагена-Туарег» двигался по улице Гоголя со стороны улицы Нарымской в сторону Красного проспекта. У дома на улице Гоголя, 2 столкнулся со служебным автомобилем «Шкода-Октавия», который двигался со стороны улицы Советской в сторону улицы 1905-года. «Шкода» двигалась на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками, — рассказали в ведомстве.

После удара «Фольксваген» отбросило на островок со знаком.

В Новосибирске сегодня нетрезвый мужчина за рулем седана влетел в яму теплотрассы. ДТП произошло рано утром на улице Семьи Шамшиных.

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ДТПДТП с ДПС
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