«Фольксваген» не уступил дорогу машине ДПС, ехавшей на красный с мигалками, и оказался на островке безопасности

В Новосибирске «Фольксваген» столкнулся с полицейской «Шкодой». ДТП произошло сегодня, 14 ноября, около 14:00 на перекрестке улиц Гоголя и Советской.
— ДТП на Гоголя и Советской, пострадавших вроде нет, — рассказал читатель НГС. — Потом еще подъехали три машины ДПС.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что сейчас проводится проверка.
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После удара «Фольксваген» отбросило на островок со знаком.
В Новосибирске сегодня нетрезвый мужчина за рулем седана влетел в яму теплотрассы. ДТП произошло рано утром на улице Семьи Шамшиных.