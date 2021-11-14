Пьяный водитель на седане сбил ограждения и упал в яму теплотрассы на Семьи Шамшиных

В Новосибирске пьяный водитель сбил ограждения и упал в яму теплотрассы
В Новосибирске нетрезвый мужчина за рулем седана влетел в яму теплотрассы. ДТП произошло сегодня, 14 ноября, рано утром на улице Семьи Шамшиных.
— В 5 утра водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил ограждения работ, которые проводились на теплотрассе, и машина упала в яму, — рассказали корреспонденту НГС в ГИБДД Новосибирска.
Мужчину из машины достали, а последствия ДТП попали на видео.
В середине октября в яму с горячей водой упали 2 автомобиля — Toyota и Nissan, третий автомобиль, Lexus, застрял там колесом. Мы следили за ситуацией в прямом эфире.