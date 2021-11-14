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Пьяный водитель на седане сбил ограждения и упал в яму теплотрассы на Семьи Шамшиных

Мужчину достали из машины

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Происшествие попало на видео

Происшествие попало на видео

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В Новосибирске пьяный водитель сбил ограждения и упал в яму теплотрассы

В Новосибирске нетрезвый мужчина за рулем седана влетел в яму теплотрассы. ДТП произошло сегодня, 14 ноября, рано утром на улице Семьи Шамшиных.

— В 5 утра водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил ограждения работ, которые проводились на теплотрассе, и машина упала в яму, — рассказали корреспонденту НГС в ГИБДД Новосибирска.

Мужчину из машины достали, а последствия ДТП попали на видео.

В середине октября в яму с горячей водой упали 2 автомобиля — Toyota и Nissan, третий автомобиль, Lexus, застрял там колесом. Мы следили за ситуацией в прямом эфире.

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ДТПмашина в яме
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