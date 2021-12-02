Полицейские задержали музыкантов в метро на Маркса — прохожие не смогли их отбить

В Новосибирске на станции метро «Площадь Маркса» вечером 29 ноября произошел конфликт между полицией и прохожими. Сотрудники полиции попытались увести уличных музыкантов, но те идти отказались. Полицейские попытались увести их силой, но за артистов вступили прохожие — инцидент попал на видео.

Ролик снял общественник Михаил Рязанцев, оно было опубликовано в инстаграме «Коалиции Новосибирск». По его словам, на месте собралась толпа около 40 человек.



— Я шел со стороны «Версаля». Я выходил, и собралась большая толпа. Я сразу включил камеру и начал снимать. Как я понял ситуацию, что тех, кто играл на инструментах, видимо, просили уйти. За них вступились прохожие, и там был громкий скандал, — поделился Михаил Рязанцев.