Полицейские задержали музыкантов в метро на Маркса — прохожие не смогли их отбить

В Новосибирске на станции метро «Площадь Маркса» вечером 29 ноября произошел конфликт между полицией и прохожими. Сотрудники полиции попытались увести уличных музыкантов, но те идти отказались. Полицейские попытались увести их силой, но за артистов вступили прохожие — инцидент попал на видео.
Ролик снял общественник Михаил Рязанцев, оно было опубликовано в инстаграме «Коалиции Новосибирск». По его словам, на месте собралась толпа около 40 человек.
— Я шел со стороны «Версаля». Я выходил, и собралась большая толпа. Я сразу включил камеру и начал снимать. Как я понял ситуацию, что тех, кто играл на инструментах, видимо, просили уйти. За них вступились прохожие, и там был громкий скандал, — поделился Михаил Рязанцев.
Прохожие защищали музыкантов, спрашивая полицейских, почему они силой пытаются увести музыкантов. Сотрудники полиции же пытались объяснить прохожим, что музыканты не отреагировали на просьбу пройти с ними и начали упираться.
— Когда вас зовут, вы не едете, а здесь вы несчастных музыкантов забираете? — говорит одна из прохожих.
— За что вы его забираете? Надо бить что ли? — спрашивают другие очевидцы на видео.
Михаил Рязанцев уточнил, что после спора полиция все-таки увела музыкантов.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
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