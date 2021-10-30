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Новосибирский полицейский пытал заключенного с помощью перцового баллончика

Полицейский полностью признал свою вину

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Полицейский распылил газовый баллончик

Полицейский распылил газовый баллончик

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Полицейский из города Обь пытал задержанного с помощью перцового баллончика

В Новосибирской области в городе Обь завели уголовное дело на 30-летнего оперативного дежурного отдела полиции. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, совершённом с применением насилия (пункт «а» часть 3 статья 286 УК РФ).

— По данным следствия, 22 октября 2021 года в дневное время подозреваемый, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, в дежурной части отделения полиции распылил перцовый баллончик в комнате административно-задержанных, отчего 33-летний мужчина испытал физическое страдание, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

Полицейский признал свою вину. Следователи продолжают расследование.

Летом полицейский с газовым баллончиком напал на новосибирца на улице Петухова. Сотрудник МВД ограбил прохожего: забрал у него деньги и банковскую карту.

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СКполицейскийпытки
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