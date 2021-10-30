Новосибирский полицейский пытал заключенного с помощью перцового баллончика

Полицейский из города Обь пытал задержанного с помощью перцового баллончика
В Новосибирской области в городе Обь завели уголовное дело на
— По данным следствия, 22 октября 2021 года в дневное время подозреваемый, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, в дежурной части отделения полиции распылил перцовый баллончик в комнате административно-задержанных, отчего
Полицейский признал свою вину. Следователи продолжают расследование.
Летом полицейский с газовым баллончиком напал на новосибирца на улице Петухова. Сотрудник МВД ограбил прохожего: забрал у него деньги и банковскую карту.