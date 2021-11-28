В центре Новосибирска «Газель» въехала в троллейбус — от удара пострадал пассажир троллейбуса

Днём 28 ноября в центре Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал пассажир троллейбуса.
Как рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, «Газель» выезжала с улицы Каменской со стороны «Ланта-банка» под разрешающую стрелку направо и столкнулась с двигающимся по Октябрьской магистрали на разрешающий сигнал светофора троллейбусом
— В результате столкновения мужчина 46 лет, пассажир троллейбуса
По информации подписчика группы «АСТ-54», пострадавшего отвезли в НИИТО. Журналист НГС направила запрос с просьбой уточнить состояние мужчины.
Ранее в ноябре из-за ДТП автобус остался без лобового стекла. А в сентябре из-за резкого торможения в больнице оказались два пассажира автобуса.