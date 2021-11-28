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В центре Новосибирска «Газель» въехала в троллейбус — от удара пострадал пассажир троллейбуса

Мужчину отправили в больницу: по предварительным данным, у него поврежден позвоночник

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Пострадавшего пассажира троллейбуса увезли в больницу

Пострадавшего пассажира троллейбуса увезли в больницу

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Днём 28 ноября в центре Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал пассажир троллейбуса.

Как рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, «Газель» выезжала с улицы Каменской со стороны «Ланта-банка» под разрешающую стрелку направо и столкнулась с двигающимся по Октябрьской магистрали на разрешающий сигнал светофора троллейбусом 5-го маршрута.

— В результате столкновения мужчина 46 лет, пассажир троллейбуса № 5, предварительно с травмой спины доставлен в больницу. Экипаж ГИБДД устанавливает все обстоятельства происшествия, — сказал Владислав Савченков.

По информации подписчика группы «АСТ-54», пострадавшего отвезли в НИИТО. Журналист НГС направила запрос с просьбой уточнить состояние мужчины.

Ранее в ноябре из-за ДТП автобус остался без лобового стекла. А в сентябре из-за резкого торможения в больнице оказались два пассажира автобуса.

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ДТПтроллейбусГИБДД в Новосибирске
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