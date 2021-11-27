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Под Новосибирском пропал 40-летний мужчина — он вышел из дома и не вернулся

О его местонахождении ничего не известно с 21 ноября

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Вячеслава не могут найти почти неделю

Вячеслава не могут найти почти неделю

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В деревне Шадрино Искитимского района Новосибирской области в минувшее воскресенье, 21 ноября, пропал 40-летний Вячеслав Вдовин. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Мы имеем дело с классической пропажей человека. В два часа дня в день пропажи он вышел из дома и больше не вернулся. Должен был пойти к соседу — не пошел. Всё это находится в шаговой доступности. Человек просто не вернулся. Обращений в полицию по поводу пропажи данного человека ранее не было, — пояснила руководитель отряда Алеся Яблонских.

В ориентировке уточняется, что пропавший носит густую черную бороду. Его рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в темно-синюю куртку, черное трико с белыми лампасами, черные сапоги и светло-бежевую шапку.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области потерялся житель Башкортостана, который собирался лететь в Уфу. Перед пропажей мужчину не пустили в хостел.

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деревняпропал человек«Лиза Алерт»
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