Под Новосибирском пропал 40-летний мужчина — он вышел из дома и не вернулся

В деревне Шадрино Искитимского района Новосибирской области в минувшее воскресенье, 21 ноября, пропал
— Мы имеем дело с классической пропажей человека. В два часа дня в день пропажи он вышел из дома и больше не вернулся. Должен был пойти к соседу — не пошел. Всё это находится в шаговой доступности. Человек просто не вернулся. Обращений в полицию по поводу пропажи данного человека ранее не было, — пояснила руководитель отряда Алеся Яблонских.
В ориентировке уточняется, что пропавший носит густую черную бороду. Его рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в темно-синюю куртку, черное трико с белыми лампасами, черные сапоги и светло-бежевую шапку.
Ранее стало известно, что в Новосибирской области потерялся житель Башкортостана, который собирался лететь в Уфу. Перед пропажей мужчину не пустили в хостел.