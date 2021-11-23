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Мужчина пропал после того, как его трижды отказались заселить в хостел под Новосибирском

Пропавший должен был улететь из Толмачево в Уфу

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41-летний мужчина возвращался домой, в Республику Башкортостан

41-летний мужчина возвращался домой, в Республику Башкортостан

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В Новосибирской области потерялся житель Башкортостана, который собирался лететь в Уфу. Перед пропажей мужчину не пустили в хостел.

22 ноября в линейный отдел полиции в аэропорту Толмачево поступило сообщение от 38-летней жительницы города Белебея Республики Башкортостан. Она рассказала, что ее брат еще 20 ноября должен был вылететь из новосибирского аэропорта в Уфу, но так и не прибыл в назначенное место. На связь мужчина не выходит.

— 41-летнего жителя Башкортостана тут же объявили в розыск. Выяснилось, что он пытался заселиться в местный хостел, но ему отказали из-за якобы состояния алкогольного опьянения, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

В хостеле «Сказка», находящемся в городе Оби, подтвердили информацию о мужчине, просившемся в их заведение на ночлег.

— Действительно, данный гражданин приходил трижды. Мы отказали ему в заселении из-за того, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Мы не принимаем в алкогольном опьянении либо выпившего. А он был пьян, да еще и с бутылкой за пазухой. Мужчина был в черной куртке, шапке и светлых брюках. Он уходил, а потом возвращался. Походка была неустойчива, он пошатывался. В 18:21 он был в последний раз, куда ушел — не видела, — сообщили корреспонденту НГС в хостеле.

В июне НГС писал о том, что в Новосибирске разыскивают 24-летнюю Сабину Ахмедову. Девушка 31 мая вылетела из Петропавловска-Камчатского в новосибирский аэропорт Толмачево и пропала.

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