Мужчина пропал после того, как его трижды отказались заселить в хостел под Новосибирском

В Новосибирской области потерялся житель Башкортостана, который собирался лететь в Уфу. Перед пропажей мужчину не пустили в хостел.
22 ноября в линейный отдел полиции в аэропорту Толмачево поступило сообщение от
— 41-летнего жителя Башкортостана тут же объявили в розыск. Выяснилось, что он пытался заселиться в местный хостел, но ему отказали из-за якобы состояния алкогольного опьянения, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
В хостеле «Сказка», находящемся в городе Оби, подтвердили информацию о мужчине, просившемся в их заведение на ночлег.
— Действительно, данный гражданин приходил трижды. Мы отказали ему в заселении из-за того, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Мы не принимаем в алкогольном опьянении либо выпившего. А он был пьян, да еще и с бутылкой за пазухой. Мужчина был в черной куртке, шапке и светлых брюках. Он уходил, а потом возвращался. Походка была неустойчива, он пошатывался. В 18:21 он был в последний раз, куда ушел — не видела, — сообщили корреспонденту НГС в хостеле.
В июне НГС писал о том, что в Новосибирске разыскивают