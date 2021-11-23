Мужчина пропал после того, как его трижды отказались заселить в хостел под Новосибирском

В Новосибирской области потерялся житель Башкортостана, который собирался лететь в Уфу. Перед пропажей мужчину не пустили в хостел.

22 ноября в линейный отдел полиции в аэропорту Толмачево поступило сообщение от 38-летней жительницы города Белебея Республики Башкортостан. Она рассказала, что ее брат еще 20 ноября должен был вылететь из новосибирского аэропорта в Уфу, но так и не прибыл в назначенное место. На связь мужчина не выходит.



— 41-летнего жителя Башкортостана тут же объявили в розыск. Выяснилось, что он пытался заселиться в местный хостел, но ему отказали из-за якобы состояния алкогольного опьянения, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

