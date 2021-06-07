Девушка полетела в Новосибирск с деньгами от продажи машины и пропала

В Новосибирске разыскивают 24-летнюю Сабину Ахмедову. Девушка 31 мая вылетела из Петропавловска-Камчатского в новосибирский аэропорт Толмачево и пропала.

— Мы по камерам посмотрели, что она села на рейс. Неизвестно, куда она пропала. Телефон отключен, — рассказала подруга пропавшей Люсия. — Ее мама сейчас уже в больнице в тяжелом состоянии из-за этих переживаний. Уже просто неделя прошла — никаких вестей. Она собиралась в Баку ехать — везде звонили, нигде ее нет.

Родственники обратились с заявлением в полицию на Камчатке. В пресс-службе ГУ МВД по Камчатскому краю на звонки корреспондента НГС не ответили.