Девушка полетела в Новосибирск с деньгами от продажи машины и пропала

В Новосибирске разыскивают 24-летнюю Сабину Ахмедову. Девушка 31 мая вылетела из Петропавловска-Камчатского в новосибирский аэропорт Толмачево и пропала.
— Мы по камерам посмотрели, что она села на рейс. Неизвестно, куда она пропала. Телефон отключен, — рассказала подруга пропавшей Люсия. — Ее мама сейчас уже в больнице в тяжелом состоянии из-за этих переживаний. Уже просто неделя прошла — никаких вестей. Она собиралась в Баку ехать — везде звонили, нигде ее нет.
Родственники обратились с заявлением в полицию на Камчатке. В пресс-службе ГУ МВД по Камчатскому краю на звонки корреспондента НГС не ответили.
— Точно сказать по деньгам не могу — сколько с собой взяла. То, что она продала машину — это точно. Скорее всего, у нее были эти деньги. Неизвестно, наличка или на карте, — добавила Люсия. — Сейчас племянник ее вылетел в Новосибирск, ищет ее. Пока новостей нет. Ссор с родителями у нее не было, угроз не поступало никаких.
Родственники Сабины просят всех, кто обладает информацией, обратиться по телефонам: 112, 102 или +7–909–831–83–83.
В Новосибирске на днях при загадочных обстоятельствах пропала еще одна женщина — 41-летняя Светлана Иванова последний раз общались с ней по телефону 1 июня.