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Девушка полетела в Новосибирск с деньгами от продажи машины и пропала

Родственники не могут выйти с ней на связь уже неделю

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У девушки отключен телефон и на сообщения в соцсетях она не отвечает

У девушки отключен телефон и на сообщения в соцсетях она не отвечает

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В Новосибирске разыскивают 24-летнюю Сабину Ахмедову. Девушка 31 мая вылетела из Петропавловска-Камчатского в новосибирский аэропорт Толмачево и пропала.

— Мы по камерам посмотрели, что она села на рейс. Неизвестно, куда она пропала. Телефон отключен, — рассказала подруга пропавшей Люсия. — Ее мама сейчас уже в больнице в тяжелом состоянии из-за этих переживаний. Уже просто неделя прошла — никаких вестей. Она собиралась в Баку ехать — везде звонили, нигде ее нет.

Родственники обратились с заявлением в полицию на Камчатке. В пресс-службе ГУ МВД по Камчатскому краю на звонки корреспондента НГС не ответили.

— Точно сказать по деньгам не могу — сколько с собой взяла. То, что она продала машину — это точно. Скорее всего, у нее были эти деньги. Неизвестно, наличка или на карте, — добавила Люсия. — Сейчас племянник ее вылетел в Новосибирск, ищет ее. Пока новостей нет. Ссор с родителями у нее не было, угроз не поступало никаких.

Родственники Сабины просят всех, кто обладает информацией, обратиться по телефонам: 112, 102 или +7–909–831–83–83.

В Новосибирске на днях при загадочных обстоятельствах пропала еще одна женщина — 41-летняя Светлана Иванова последний раз общались с ней по телефону 1 июня.

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