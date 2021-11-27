27 ноября суббота
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 4/10
usd 75.59
eur 84.95
Тема дняОткрылся «Декатлон» на Фабричной. Что там есть?
Все новости
Все новости

В Новосибирске завели уголовное дело на пенсионера, подозреваемого в насилии над воспитанником детского дома

Насильник издевался над подростком более 8 лет

1 375
13Обсудить

Поделиться

Следователи СК расследуют дело о насилии в отношении воспитанника детского дома

Следователи СК расследуют дело о насилии в отношении воспитанника детского дома

Поделиться

В Новосибирске следователи СК возбудили уголовное дело в отношении пенсионера — его подозревают в насилии над воспитанником детского дома.

— В отношении 71-летнего жителя Новосибирска возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Это новые эпизоды в его преступной деятельности, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

Преступления в отношении мальчика он совершал в своей квартире в Ленинском районе Новосибирска на протяжении 8 лет — всё началось, когда потерпевшему было 12. Это не первое его преступление — ранее ему было предъявлено обвинение за совершение аналогичных деяний.

Подозреваемый уже несколько месяцев под следствием за преступления сексуального характера и находится под стражей с января этого года.

В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области отказались комментировать ситуацию.

Несколько дней назад НГС рассказывал о том, что в р. п. Чистоозерное Новосибирской области троих школьников подозревают в изнасиловании 13-летней девочки. 11 ноября в районный отдел полиции обратилась 31-летняя жительница поселка с заявлением об изнасиловании ее 13-летней родственницы. Женщина пояснила, что вечером 9 ноября двое приятелей (учащиеся 9-го класса местной школы) и младший брат одного из них (учащийся 8-го класса) изнасиловали малолетнюю девочку. Преступление произошло в летней кухне одного из частных домов поселка.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

СКнасильственные действия сексуального характеравоспитанник детского домауголовное дело
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться