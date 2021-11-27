В Новосибирске завели уголовное дело на пенсионера, подозреваемого в насилии над воспитанником детского дома

В Новосибирске следователи СК возбудили уголовное дело в отношении пенсионера — его подозревают в насилии над воспитанником детского дома.
— В отношении
Преступления в отношении мальчика он совершал в своей квартире в Ленинском районе Новосибирска на протяжении 8 лет — всё началось, когда потерпевшему было 12. Это не первое его преступление — ранее ему было предъявлено обвинение за совершение аналогичных деяний.
Подозреваемый уже несколько месяцев под следствием за преступления сексуального характера и находится под стражей с января этого года.
В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области отказались комментировать ситуацию.
Несколько дней назад НГС рассказывал о том, что в