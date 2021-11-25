Врачи начали пересаживать кожу рабочему, который обварился в новосибирском лицее

В Новосибирске начали пересадку кожи мужчине, провалившемуся в яму с кипятком
В Новосибирске врачи продолжают бороться за жизнь 35-летнего инженера СГК Павла М. Мужчина получил ожоги 55% тела 1 ноября в лицее
— Он остается в реанимации, состояние по-прежнему тяжелое. Пошел первый этап пересадки кожи, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирской областной больницы. — Это этап лечения.
Кожу возьмут у самого же мужчины с неповрежденных участков.
35-летний инженер оказался единственным выжившим из трех рабочих в ЧП, которое произошло 1 ноября в здании лицея. В тот день во время осмотра системы отопления мужчины провалились в яму с кипятком.
Один из них, 54-летний инженер СГК Константин И., от полученных травм скончался через несколько часов в реанимации. 54-летний слесарь лицея № 12 Игорь И. получил ожоги 70% тела и вывихнул плечо, скончался в реанимации. Слесарь учебного заведения Игорь И. умер ровно за месяц до своего 55-летнего юбилея.
Ранее НГС поговорил с директором лицея о слесаре Игоре И., который стал жертвой чьей-то халатности. А Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» после происшествия в учебном заведении.