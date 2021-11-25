Врачи начали пересаживать кожу рабочему, который обварился в новосибирском лицее

В Новосибирске врачи продолжают бороться за жизнь 35-летнего инженера СГК Павла М. Мужчина получил ожоги 55% тела 1 ноября в лицее № 12 во время осмотра системы отопления. Медики начали пересаживать ему кожу.



— Он остается в реанимации, состояние по-прежнему тяжелое. Пошел первый этап пересадки кожи, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирской областной больницы. — Это этап лечения.

Кожу возьмут у самого же мужчины с неповрежденных участков.

35-летний инженер оказался единственным выжившим из трех рабочих в ЧП, которое произошло 1 ноября в здании лицея. В тот день во время осмотра системы отопления мужчины провалились в яму с кипятком.

