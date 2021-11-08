В реанимации скончался еще один из провалившихся в яму с кипятком в новосибирском лицее

В реанимации новосибирской областной больницы скончался еще один пострадавший во время ЧП в лицее
Информацию о смерти человека корреспонденту подтвердили в медучреждении.
— Мужчина скончался вчера. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ, — сообщили НГС в пресс-службе новосибирской областной больницы.
ЧП произошло 1 ноября в здании лицея
54-летний слесарь лицея
По словам директора лицея Натальи Напольских, Игорь Борисович работал в их лицее практически с
Руководитель сообщила, что держит связь с семьей умершего.
— Это горе как для родных и близких, так и для нашего коллектива. Мы окажем семье материальную помощь, — пояснила директор лицея
Ранее НГС поговорил с директором лицея о слесаре