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В реанимации скончался еще один из провалившихся в яму с кипятком в новосибирском лицее

54-летний Игорь И. умер, не приходя в сознание

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Еще один пострадавший в лицее <nobr class="_">№ 12</nobr> умер в больнице

Еще один пострадавший в лицее № 12 умер в больнице

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В реанимации новосибирской областной больницы скончался еще один пострадавший во время ЧП в лицее № 12. Слесарь учебного заведения Игорь И. умер ровно за месяц до своего 55-летнего юбилея.

Информацию о смерти человека корреспонденту подтвердили в медучреждении.

— Мужчина скончался вчера. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ, — сообщили НГС в пресс-службе новосибирской областной больницы.

ЧП произошло 1 ноября в здании лицея № 12, когда во время осмотра системы отопления трое мужчин провалились в яму с кипятком. Пострадавшие получили ожоги от 55 до 75% тела. Один из них, 54-летний инженер СГК Константин И., от полученных травм скончался через несколько часов в реанимации.

54-летний слесарь лицея № 12 Игорь И. получил ожоги 70% тела и вывихнул плечо. До вчерашнего дня мужчина находился в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ.

По словам директора лицея Натальи Напольских, Игорь Борисович работал в их лицее практически с 7 сентября этого года.

Руководитель сообщила, что держит связь с семьей умершего.

— Это горе как для родных и близких, так и для нашего коллектива. Мы окажем семье материальную помощь, — пояснила директор лицея № 12.

Ранее НГС поговорил с директором лицея о слесаре Игоре И., который стал жертвой чей-то халатности. А Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» после происшествия в учебном заведении.

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СГКЧП в школеобластная больницареанимация
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