В реанимации скончался еще один из провалившихся в яму с кипятком в новосибирском лицее

В реанимации новосибирской областной больницы скончался еще один пострадавший во время ЧП в лицее № 12 . Слесарь учебного заведения Игорь И. умер ровно за месяц до своего 55-летнего юбилея.



Информацию о смерти человека корреспонденту подтвердили в медучреждении.

— Мужчина скончался вчера. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ, — сообщили НГС в пресс-службе новосибирской областной больницы.