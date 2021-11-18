Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего — что грозит ответственным за трагедию

В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего на стройке
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего на стройке на улице Большевистской, 32/1. Трагедия произошла сегодня около 10:00. По предварительной информации, у люльки лопнул трос и трое мужчин сорвались с высоты 9 этажа.
— Мужчина 30 лет скончался до приезда скорой помощи. У него были травмы, несовместимые с жизнью. Мужчины 25 лет и 39 лет — тяжелые черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника и ушибы внутренних органов. Доставлены во вторую больницу скорой помощи, — рассказывала корреспонденту НГС главный врач скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова.
В СУ СК РФ по Новосибирской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по
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