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Тема дняТрагедия на стройке. Один человек погиб
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Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего — что грозит ответственным за трагедию

Сейчас на месте работают криминалисты

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По предварительной информации, у люльки лопнул трос и трое мужчин сорвались с высоты 9 этажа

По предварительной информации, у люльки лопнул трос и трое мужчин сорвались с высоты 9 этажа

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В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего на стройке

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего на стройке на улице Большевистской, 32/1. Трагедия произошла сегодня около 10:00. По предварительной информации, у люльки лопнул трос и трое мужчин сорвались с высоты 9 этажа.

— Мужчина 30 лет скончался до приезда скорой помощи. У него были травмы, несовместимые с жизнью. Мужчины 25 лет и 39 лет — тяжелые черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника и ушибы внутренних органов. Доставлены во вторую больницу скорой помощи, — рассказывала корреспонденту НГС главный врач скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова.

В СУ СК РФ по Новосибирской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ответственным за проведение работ лицам, если их вина будет доказана, грозит лишение свободы до 5 лет. Сейчас на месте работают криминалисты.

Мы рассказываем в режиме онлайн, что происходит на месте трагедии.

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ЧПЧП на стройкеследователи
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