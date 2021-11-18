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Два самогруза столкнулись на Ватутина в Новосибирске — видео спасательной операции

Авария произошла недалеко от торгового центра «МЕГА»

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Мужчина получил травму ноги

Мужчина получил травму ноги

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В Новосибирске мужчина пострадал в аварии с двумя самогрузами на Ватутина

Утром 18 ноября на Ватутина, 38а в Новосибирске недалеко от СТЦ «МЕГА» столкнулись два самогруза. Водитель одного из грузовиков получил травму ноги.

Мужчине потребовалась помощь спасателей МАСС. Информация о ДТП поступила спасателям в 08:15, в 08:23 они уже были на месте:

— Выяснилось, что самогруз марки Isuzu догнал самогруз Mitsubishi Fuso Canter. Водитель одного из грузовиков, мужчина 1975 г. р., получил травму ноги. Спасатели перенесли его до автомобиля скорой помощи и передали врачам для дальнейшего осмотра, — рассказали спасатели.

Работы окончили в 08:33.

— Служба МАСС напоминает! Находясь за рулем транспортного средства, необходимо соблюдать правила дорожного движения, в первую очередь дистанцию между автомобилями и скоростной режим! Помните об этом, берегите себя! — добавили в службе.

16 ноября на трассе под Новосибирском столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В машине был 4-месячный ребенок, он попал в реанимацию.

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ДТПМАСС
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