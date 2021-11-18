Два самогруза столкнулись на Ватутина в Новосибирске — видео спасательной операции

В Новосибирске мужчина пострадал в аварии с двумя самогрузами на Ватутина
Утром 18 ноября на Ватутина, 38а в Новосибирске недалеко от СТЦ «МЕГА» столкнулись два самогруза. Водитель одного из грузовиков получил травму ноги.
Мужчине потребовалась помощь спасателей МАСС. Информация о ДТП поступила спасателям в 08:15, в 08:23 они уже были на месте:
— Выяснилось, что самогруз марки Isuzu догнал самогруз Mitsubishi Fuso Canter. Водитель одного из грузовиков, мужчина
Работы окончили в 08:33.
— Служба МАСС напоминает! Находясь за рулем транспортного средства, необходимо соблюдать правила дорожного движения, в первую очередь дистанцию между автомобилями и скоростной режим! Помните об этом, берегите себя! — добавили в службе.
16 ноября на трассе под Новосибирском столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В машине был