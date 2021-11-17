Младенец в реанимации: в каком состоянии сейчас пострадавшие в ДТП с двумя грузовиками под Новосибирском

В Новосибирске после ДТП с двумя грузовиками в реанимацию попал младенец
Минздрав Новосибирской области рассказал, в каком состоянии сейчас пятеро пострадавших в аварии на трассе в Искитимском районе.
ДТП произошло 16 ноября, в нем столкнулись грузовик и легковой автомобиль, после чего последний слетел с дороги.
— Около 19:45 21-летний водитель, управляя грузовым автомобилем MAN, следовал по автодороге
Водитель, 27-летняя девушка и еще один взрослый, 3-летняя девочка и 4-месячный мальчик были госпитализированы с различными травмами, рассказали в Минздраве НСО.
По данным ведомства, младенец находится в реанимации в тяжелом состоянии в Искитимской городской больнице. Двое взрослых находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Один пострадавший сейчас получает помощь в отделении травматологии в состоянии средней степени тяжести. У девочки закрытая черепно-мозговая травма, и ее ночью перевели в областную больницу в состоянии средней степени тяжести.
Читательница НГС рассказала корреспонденту, что она проезжала мимо аварии и провела перед этим в пробке больше часа.
— Затем сотрудники ГИБДД помогали регулировать движение. Видела, на земле стояла люлька и второе автокресло, детей уже не было, кровь на подушке безопасности, товар из фуры лежал на земле, я так поняла, тент прорвался и товар вывалился. Если смотреть со стороны Алтая, то по правой стороне стоял КАМАЗ, скорее всего, при нем авария произошла. Не удивлюсь, если и обгона не было. Трасса в понедельник была как каток, когда ехала в Барнаул, просто блестела как зеркало, — рассказала читательница НГС.
Она также сказала, что фур вчера было очень много и когда они тормозили, то у них заносило «хвосты».
— Примерно с 20:00 до 21:20 мы стояли в пробке, не понимали, что происходит, пока не доехали до места аварии. От легковой ничего не осталось, просто металл скукоженный, — рассказала читательница.
Как сообщили в ГИБДД, сейчас проводится доследственная проверка.
В начале ноября на трассе в Мошковском районе погиб водитель КАМАЗа.