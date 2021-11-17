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Младенец в реанимации: в каком состоянии сейчас пострадавшие в ДТП с двумя грузовиками под Новосибирском

После аварии 5 человек попали к медикам

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В машине BMW находились два ребенка

В машине BMW находились два ребенка

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В Новосибирске после ДТП с двумя грузовиками в реанимацию попал младенец

Минздрав Новосибирской области рассказал, в каком состоянии сейчас пятеро пострадавших в аварии на трассе в Искитимском районе.

ДТП произошло 16 ноября, в нем столкнулись грузовик и легковой автомобиль, после чего последний слетел с дороги.

— Около 19:45 21-летний водитель, управляя грузовым автомобилем MAN, следовал по автодороге Р-256 «Чуйский тракт» со стороны города Новосибирска в направлении города Барнаула и на 61-м километре выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигающимися во встречном направлении грузовым автомобилем МАЗ под управлением 29-летнего водителя, а затем с автомобилем BMW под управлением 33-летнего водителя, — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области. В результате ДТП погиб 59-летний пассажир автомобиля BMW.

Водитель, 27-летняя девушка и еще один взрослый, 3-летняя девочка и 4-месячный мальчик были госпитализированы с различными травмами, рассказали в Минздраве НСО.

По данным ведомства, младенец находится в реанимации в тяжелом состоянии в Искитимской городской больнице. Двое взрослых находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Один пострадавший сейчас получает помощь в отделении травматологии в состоянии средней степени тяжести. У девочки закрытая черепно-мозговая травма, и ее ночью перевели в областную больницу в состоянии средней степени тяжести.

Читательница НГС рассказала корреспонденту, что она проезжала мимо аварии и провела перед этим в пробке больше часа.

— Затем сотрудники ГИБДД помогали регулировать движение. Видела, на земле стояла люлька и второе автокресло, детей уже не было, кровь на подушке безопасности, товар из фуры лежал на земле, я так поняла, тент прорвался и товар вывалился. Если смотреть со стороны Алтая, то по правой стороне стоял КАМАЗ, скорее всего, при нем авария произошла. Не удивлюсь, если и обгона не было. Трасса в понедельник была как каток, когда ехала в Барнаул, просто блестела как зеркало, — рассказала читательница НГС.

Она также сказала, что фур вчера было очень много и когда они тормозили, то у них заносило «хвосты».

— Примерно с 20:00 до 21:20 мы стояли в пробке, не понимали, что происходит, пока не доехали до места аварии. От легковой ничего не осталось, просто металл скукоженный, — рассказала читательница.

Как сообщили в ГИБДД, сейчас проводится доследственная проверка.

В начале ноября на трассе в Мошковском районе погиб водитель КАМАЗа.

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ДТПподробностиреанимация
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