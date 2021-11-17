Младенец в реанимации: в каком состоянии сейчас пострадавшие в ДТП с двумя грузовиками под Новосибирском

Минздрав Новосибирской области рассказал, в каком состоянии сейчас пятеро пострадавших в аварии на трассе в Искитимском районе.

ДТП произошло 16 ноября, в нем столкнулись грузовик и легковой автомобиль, после чего последний слетел с дороги.