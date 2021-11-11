СК проверит клинику Красноярска после смерти известного блогера и коуча по похудению — названа причина трагедии

СК проверит клинику после смерти известного новосибирского блогера
Следователи Красноярского края начали проверку клиники пластической хирургии после смерти
— По заключенному договору об оказании медицинских услуг
Следователи уже изъяли все необходимые документы из медцентра.
Как сообщала ранее близкая подруга Яны Фиалковской Полина Штрауб, после операции у той возникли тромбоэмболические осложнения, в результате чего женщина скончалась. Ее ученицы и подписчицы рассказали, что перед операцией женщина испытывала боли в груди после ранних хирургических вмешательств.
Два года назад Яна стала героиней публикации НГС. Тогда сибирячка рассказала, как похудела на