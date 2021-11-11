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СК проверит клинику Красноярска после смерти известного блогера и коуча по похудению — названа причина трагедии

Медицинские документы об операции Яны Фиалковской уже изъяты

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Яна Фиалковская похудела на <nobr class="_">60 килограммов</nobr> и вдохновляла своим примером других

Яна Фиалковская похудела на 60 килограммов и вдохновляла своим примером других

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СК проверит клинику после смерти известного новосибирского блогера

Следователи Красноярского края начали проверку клиники пластической хирургии после смерти 47-летней Яны Фиалковской. Известный блогер и коуч по похудению скончалась 2 ноября. До этого Яна Фиалковская похудела на 60 килограммов и вдохновляла своим примером других. Сейчас блог закрыт — такое решение приняла семья после смерти женщины.

— По заключенному договору об оказании медицинских услуг 1 ноября женщине проведена хирургическая операция, после которой на следующие сутки она скончалась. По предварительным данным экспертов, смерть пациентки наступила в результате тромбоэмболии легочных путей, — сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следователи уже изъяли все необходимые документы из медцентра.

Как сообщала ранее близкая подруга Яны Фиалковской Полина Штрауб, после операции у той возникли тромбоэмболические осложнения, в результате чего женщина скончалась. Ее ученицы и подписчицы рассказали, что перед операцией женщина испытывала боли в груди после ранних хирургических вмешательств.

Два года назад Яна стала героиней публикации НГС. Тогда сибирячка рассказала, как похудела на 60 кг за один год, скорректировав режим питания.

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проверкаследователисмерть
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