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Тема дняУмерла блогер, похудевшая на 60 кг
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«Имплант ей причинял боль». Что известно о смерти популярного блогера Яны Фиалковской

В конце октября она отправилась на операцию в Красноярск

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Женщина сумела сбросить более 60 кг после того, как стала весить 130 кг, но не пережила еще одной операции

Женщина сумела сбросить более 60 кг после того, как стала весить 130 кг, но не пережила еще одной операции

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Блогер Яна Фиалковская перед смертью жаловалась на клинику

В красноярской клинике скончалась популярный блогер (более 66 тысяч подписчиков), врач-терапевт и персональный фитнес-тренер Яна Фиалковская. Ее ученицы и подписчицы рассказали, что перед операцией женщина испытывала боли в груди после ранних хирургических вмешательств.

Плохие знаки и проблемы со здоровьем

— Перед операцией у нее действительно были мелкие неурядицы, о которых она говорила в блоге: то с анализами лаборатория что-то напутала, то к врачу опаздывала. Она говорила, что ей почему-то страшно в этот раз идти на операцию, хотя это было бы уже не первое ее вмешательство. Она долго тянула и не оперировалась, хотя дефект, причинявший физическую боль, у нее был уже давно, — рассказала одна из учениц Яны Фиалковской Анна, сумевшая сбросить вес под ее руководством.

В своем Инстаграм-аккаунте блогер говорила о том, что дискомфорт ей доставляет имплант в груди — она поставила его после того, как сбросила 60 килограммов. В прямом эфире Инстаграма (запись есть в распоряжении НГС. — Прим. ред.) блогер делилась, что на первую операцию — абдоминопластику и пластику груди — решилась в 2012 году после того, как у нее появились проблемы с обвисшей кожей.

— Именно имплант ей причинял боль. В первую очередь она хотела переделать грудь. Но почему-то она не хотела обращаться за переделкой к тому врачу, который делал ей операцию в первый раз. Еще был рубец на животе от первой абдоминопластики (иссечение избытков кожи и жировых отложений, образовавшихся после родов или в силу особенностей строения организма. — Прим. ред.) был уже вторичен, как я поняла, но он тоже тянул и мешал ей, как она говорила, — сообщила Анна. — По приезде в клинику она поделилась в сторис, что клиникой она не очень довольна, в палате не было санузла и телевизора. Ехала она именно к хирургу, но к какому, в Инстаграме не отмечала, клинику не отмечала тоже. В целом она перед операцией выглядела подавленно как-то — это мое мнение. На сообщения подписчиков о том, что проблемы с лабораторией являются знаком, что не надо делать операцию сейчас, она отвечала очень жестко и грубовато, что она в это не верит и считает это низким — писать человеку, который уже принял такое решение.

О подавленном настроении Яны Фиалковской говорит и другая ее подписчица:

— Незадолго до смерти она почему-то очень эмоционально рассматривала старые фото родни, рассказывала подписчикам в Инстаграме о родственниках, которых уже нет и очень-очень плакала. Она даже миниклип создала, в сторис был, все вместе с ней рыдали. Она еще тогда сказала, что нет ничего важнее семьи. И да, также в сторис она говорила, что обычно она не трус, но сейчас она боялась перед операцией.

Как вспоминают Яну Фиалковскую

У 47-летней Яны осталась двадцатилетняя дочь Юля. После смерти мамы девушка опубликовала в сторис:

— Да, мама больше так и не вышла на связь, и уже не выйдет. Но я точно знаю, что она бы вышла в сторис, для нее блог и пациенты были на первом месте, и я чувствую ответственность за это.

Сейчас блог самой Яны закрыт — такое решение приняла семья после смерти женщины.

— Хоть я и не была ее близким человеком, я просто одна из сотен ее учениц, но я с огромной болью восприняла ее уход. Не знаю почему, но она была мощным мотиватором, хотя и своеобразным человеком, не всегда и не со всем я была с ней согласна, какие-то моменты могли и разозлить. Но она всегда была яркой и притягательной личностью, с которой хотелось брать пример, которая была опорой для себя и своей семьи, очень опытной женщиной и врачом. Она всегда помогала своим друзьям и словом, и делом — это она транслировала в блоге тоже. И я не могу поверить, что ее больше нет — этому человеку еще жить и жить, нести людям яркий луч ментального и физического здоровья. И по таким роковым обстоятельствам теперь многие осиротели без нее, — добавила Анна.

Как сообщала ранее близкая подруга Яны Фиалковской Полина Штрауб, после операции у той возникли тромбоэмболические осложнения, в результате чего женщина скончалась.

Два года назад Яна стала героиней публикации НГС. Тогда сибирячка рассказала, как похудела на 60 кг за один год, скорректировав режим питания.

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