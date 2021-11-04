«Имплант ей причинял боль». Что известно о смерти популярного блогера Яны Фиалковской

В своем Инстаграм-аккаунте блогер говорила о том, что дискомфорт ей доставляет имплант в груди — она поставила его после того, как сбросила 60 килограммов. В прямом эфире Инстаграма (запись есть в распоряжении НГС. — Прим. ред.) блогер делилась, что на первую операцию — абдоминопластику и пластику груди — решилась в 2012 году после того, как у нее появились проблемы с обвисшей кожей.



— Именно имплант ей причинял боль. В первую очередь она хотела переделать грудь. Но почему-то она не хотела обращаться за переделкой к тому врачу, который делал ей операцию в первый раз. Еще был рубец на животе от первой абдоминопластики (иссечение избытков кожи и жировых отложений, образовавшихся после родов или в силу особенностей строения организма. — Прим. ред.) был уже вторичен, как я поняла, но он тоже тянул и мешал ей, как она говорила, — сообщила Анна. — По приезде в клинику она поделилась в сторис, что клиникой она не очень довольна, в палате не было санузла и телевизора. Ехала она именно к хирургу, но к какому, в Инстаграме не отмечала, клинику не отмечала тоже. В целом она перед операцией выглядела подавленно как-то — это мое мнение. На сообщения подписчиков о том, что проблемы с лабораторией являются знаком, что не надо делать операцию сейчас, она отвечала очень жестко и грубовато, что она в это не верит и считает это низким — писать человеку, который уже принял такое решение.

