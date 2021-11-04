«Имплант ей причинял боль». Что известно о смерти популярного блогера Яны Фиалковской

Блогер Яна Фиалковская перед смертью жаловалась на клинику
В красноярской клинике скончалась популярный блогер (более 66 тысяч подписчиков), врач-терапевт и персональный фитнес-тренер Яна Фиалковская. Ее ученицы и подписчицы рассказали, что перед операцией женщина испытывала боли в груди после ранних хирургических вмешательств.
Плохие знаки и проблемы со здоровьем
— Перед операцией у нее действительно были мелкие неурядицы, о которых она говорила в блоге: то с анализами лаборатория что-то напутала, то к врачу опаздывала. Она говорила, что ей почему-то страшно в этот раз идти на операцию, хотя это было бы уже не первое ее вмешательство. Она долго тянула и не оперировалась, хотя дефект, причинявший физическую боль, у нее был уже давно, — рассказала одна из учениц Яны Фиалковской Анна, сумевшая сбросить вес под ее руководством.
В своем Инстаграм-аккаунте блогер говорила о том, что дискомфорт ей доставляет имплант в груди — она поставила его после того, как сбросила 60 килограммов. В прямом эфире Инстаграма (запись есть в распоряжении НГС. — Прим. ред.) блогер делилась, что на первую операцию — абдоминопластику и пластику груди — решилась в 2012 году после того, как у нее появились проблемы с обвисшей кожей.
— Именно имплант ей причинял боль. В первую очередь она хотела переделать грудь. Но почему-то она не хотела обращаться за переделкой к тому врачу, который делал ей операцию в первый раз. Еще был рубец на животе от первой абдоминопластики (иссечение избытков кожи и жировых отложений, образовавшихся после родов или в силу особенностей строения организма. — Прим. ред.) был уже вторичен, как я поняла, но он тоже тянул и мешал ей, как она говорила, — сообщила Анна. — По приезде в клинику она поделилась в сторис, что клиникой она не очень довольна, в палате не было санузла и телевизора. Ехала она именно к хирургу, но к какому, в Инстаграме не отмечала, клинику не отмечала тоже. В целом она перед операцией выглядела подавленно как-то — это мое мнение. На сообщения подписчиков о том, что проблемы с лабораторией являются знаком, что не надо делать операцию сейчас, она отвечала очень жестко и грубовато, что она в это не верит и считает это низким — писать человеку, который уже принял такое решение.
О подавленном настроении Яны Фиалковской говорит и другая ее подписчица:
— Незадолго до смерти она почему-то очень эмоционально рассматривала старые фото родни, рассказывала подписчикам в Инстаграме о родственниках, которых уже нет и очень-очень плакала. Она даже миниклип создала, в сторис был, все вместе с ней рыдали. Она еще тогда сказала, что нет ничего важнее семьи. И да, также в сторис она говорила, что обычно она не трус, но сейчас она боялась перед операцией.
Как вспоминают Яну Фиалковскую
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— Да, мама больше так и не вышла на связь, и уже не выйдет. Но я точно знаю, что она бы вышла в сторис, для нее блог и пациенты были на первом месте, и я чувствую ответственность за это.
Сейчас блог самой Яны закрыт — такое решение приняла семья после смерти женщины.
— Хоть я и не была ее близким человеком, я просто одна из сотен ее учениц, но я с огромной болью восприняла ее уход. Не знаю почему, но она была мощным мотиватором, хотя и своеобразным человеком, не всегда и не со всем я была с ней согласна, какие-то моменты могли и разозлить. Но она всегда была яркой и притягательной личностью, с которой хотелось брать пример, которая была опорой для себя и своей семьи, очень опытной женщиной и врачом. Она всегда помогала своим друзьям и словом, и делом — это она транслировала в блоге тоже. И я не могу поверить, что ее больше нет — этому человеку еще жить и жить, нести людям яркий луч ментального и физического здоровья. И по таким роковым обстоятельствам теперь многие осиротели без нее, — добавила Анна.
Как сообщала ранее близкая подруга Яны Фиалковской Полина Штрауб, после операции у той возникли тромбоэмболические осложнения, в результате чего женщина скончалась.
Два года назад Яна стала героиней публикации НГС. Тогда сибирячка рассказала, как похудела на 60 кг за один год, скорректировав режим питания.