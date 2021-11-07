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В Екатеринбурге вместо Александра Габышева задержали другого человека — кем он оказался

Местопребывание шамана пока точно не установлено

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Николай Дылыков из Улан-Удэ ведет свой YouTube-канал

Николай Дылыков из Улан-Удэ ведет свой YouTube-канал

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Задержанный в Екатеринбурге человек, предположительно, оказался не Александром Габышевым. Однако при задержании он представился его именем. Об этом НГС сообщил адвокат шамана Алексей Прянишников.

— Мы проверили все райотделы и все психбольницы в Екатеринбурге, и везде ответили, что Александр Габышев не задерживался и к ним не поступал. Личность задержанного установлена — это некий Николай Дылыков из Улан-Удэ. Сегодня я пытался связаться с новосибирской психиатрической больницей, где содержится Габышев, но ни один номер не отвечает. Завтра с утра я продолжу попытки связаться. Также Александра в ближайшее время посетят члены ОНК, чтобы удостовериться, что он действительно находится там и в надлежащих условиях, ведь заключенных часто перемещают без предупреждения.

Когда Александр выйдет из спецбольницы с интенсивным наблюдением — пока неясно. Напомним, он содержится в психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением на Охотской улице, 90 в Заельцовском районе Новосибирска.

— Срок его пребывания в психиатрическом учреждении не прописан в постановлении суда. Тем не менее раз в полгода проводят переосвидетельствование, и комиссия решает: оставить, выписать или перевести пациента в учреждение с менее строгим режимом. Каждый раз во время диалога с лечащим врачом он характеризует Александра исключительно положительно. И если на врачей не будет оказано какое-либо давление, то есть шанс на положительные изменения в условиях его содержания. Комиссия должна состояться в конце января, — говорит Алексей Прянишников.

Ранее адвокат Габышева рассказал, что общался с врачами новосибирской больницы в середине недели. Тогда о каком-либо перемещении речи не шло.

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Александр Габышевшаман
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