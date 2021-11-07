В Екатеринбурге вместо Александра Габышева задержали другого человека — кем он оказался

Задержанный в Екатеринбурге человек, предположительно, оказался не Александром Габышевым. Однако при задержании он представился его именем. Об этом НГС сообщил адвокат шамана Алексей Прянишников.



— Мы проверили все райотделы и все психбольницы в Екатеринбурге, и везде ответили, что Александр Габышев не задерживался и к ним не поступал. Личность задержанного установлена — это некий Николай Дылыков из Улан-Удэ. Сегодня я пытался связаться с новосибирской психиатрической больницей, где содержится Габышев, но ни один номер не отвечает. Завтра с утра я продолжу попытки связаться. Также Александра в ближайшее время посетят члены ОНК, чтобы удостовериться, что он действительно находится там и в надлежащих условиях, ведь заключенных часто перемещают без предупреждения.