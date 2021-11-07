Шамана Александра Габышева задержали в Екатеринбурге — месяц назад он попал в новосибирскую психушку

Якутского шамана Александра Габышева, который отправился пешком в Москву, чтобы, по его словам, «изгонять Путина», снова задержали. На этот раз в Екатеринбурге. Это произошло в пятницу, 5 ноября. После этого его отправили в психиатрическую больницу, сообщает Е1.RU.
— Шамана Александра Габышева, который в Москву ходил, наша полиция на днях здесь поймала и закрыла в психиатрическую больницу. Вроде бы, «Центр Э» (Главное управление по противодействию экстремизму МВД. — Прим. ред.), — пишет издание со ссылкой на источник в силовых структурах.
По информации «Коммерсантъ-Урал», ориентировки на Габышева не было, при себе у Габышева была справка из психбольницы.
При этом адвокаты Габышева не в курсе ситуации, по их данным он должен находиться в новосибирской психиатрической клинике, куда попал месяц назад.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых не подтвердил, но и не опроверг информацию о задержании Габышева.
Шаман Александр Габышев пешком в 2019 году отправился из Якутии в Москву для того, чтобы, по словам его сторонников, «изгонять Путина». Шамана задержали, когда он дошел до Бурятии, и обвинили в экстремизме.