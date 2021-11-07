7 ноября воскресенье
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 2/10
usd 71.49
eur 82.81
Тема дняСибирячка рассказала о «нефтяном» симптоме ковида
Все новости
Все новости

Шамана Александра Габышева задержали в Екатеринбурге — месяц назад он попал в новосибирскую психушку

Мужчина уже два года пытается дойти до Москвы

673
22Обсудить

Поделиться

Шаман уже два года безуспешно пытается дойти до Москвы

Шаман уже два года безуспешно пытается дойти до Москвы

Поделиться

Якутского шамана Александра Габышева, который отправился пешком в Москву, чтобы, по его словам, «изгонять Путина», снова задержали. На этот раз в Екатеринбурге. Это произошло в пятницу, 5 ноября. После этого его отправили в психиатрическую больницу, сообщает Е1.RU.

— Шамана Александра Габышева, который в Москву ходил, наша полиция на днях здесь поймала и закрыла в психиатрическую больницу. Вроде бы, «Центр Э» (Главное управление по противодействию экстремизму МВД. — Прим. ред.), — пишет издание со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации «Коммерсантъ-Урал», ориентировки на Габышева не было, при себе у Габышева была справка из психбольницы.

При этом адвокаты Габышева не в курсе ситуации, по их данным он должен находиться в новосибирской психиатрической клинике, куда попал месяц назад.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых не подтвердил, но и не опроверг информацию о задержании Габышева.

Шаман Александр Габышев пешком в 2019 году отправился из Якутии в Москву для того, чтобы, по словам его сторонников, «изгонять Путина». Шамана задержали, когда он дошел до Бурятии, и обвинили в экстремизме.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

Александр Габышевшаман Габышевякутский шаман
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...