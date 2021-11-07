Непонятно, как Габышев попал в Екатеринбург. Адвокат якутского шамана рассказал о его задержании

Сегодня стало известно, что якутский шаман Александр Габышев, который пытается дойти до Москвы, чтобы, по его словам, «изгнать Путина», задержан в Екатеринбурге. С конца сентября Габышев находился в психиатрической больнице Новосибирска. Сейчас защитники шамана пытаются связаться с медучреждением, чтобы выяснить, как шаман вообще оказался в Екатеринбурге, сообщает E1.RU.

— Я в середине недели общался с новосибирской больницей, где он содержался. И нам о его планах относительно выписки Габышева или какого-то его перемещения не сообщали. Также не сообщали о том, что Габышев покинул больницу каким-то иным способом, чем выписка, — говорит адвокат якутского шамана Алексей Прянишников.