Непонятно, как Габышев попал в Екатеринбург. Адвокат якутского шамана рассказал о его задержании

Адвокат якутского шамана прокомментировал его задержание в Екатеринбурге
Сегодня стало известно, что якутский шаман Александр Габышев, который пытается дойти до Москвы, чтобы, по его словам, «изгнать Путина», задержан в Екатеринбурге. С конца сентября Габышев находился в психиатрической больнице Новосибирска. Сейчас защитники шамана пытаются связаться с медучреждением, чтобы выяснить, как шаман вообще оказался в Екатеринбурге, сообщает E1.RU.
— Я в середине недели общался с новосибирской больницей, где он содержался. И нам о его планах относительно выписки Габышева или какого-то его перемещения не сообщали. Также не сообщали о том, что Габышев покинул больницу каким-то иным способом, чем выписка, — говорит адвокат якутского шамана Алексей Прянишников.
Адвокат Габышева Ольга Тимофеева заявила ТАСС, что ее подзащитного не выписывали из больницы в Новосибирске, куда его принудительно госпитализировали. Сейчас защитники якутского шамана обзванивают медучреждения Екатеринбурга и пытаются достучаться до руководства новосибирской психбольницы.
— В Екатеринбурге тоже пытаемся выяснить ситуацию, звоним в психбольницы. От Габышева самого тоже никаких сведений не поступало. Мы с ним встречались в новосибирской больнице, и он несколько раз звонил и нам, и родственникам оттуда. Это очень серьезно охраняемая больница, не просто учреждение Минздрава. Там специальный отдел охраны из новосибирского областного ФСИНа. Не исключено, что было перемещение из больницы в больницу, но тут идет речь о том, что он якобы задержан в Екатеринбурге со справкой из психбольницы. Странно всё это выглядит, — говорит Алексей Прянишников.
Полное название больницы, куда месяц назад поместили Габышева, — Федеральное казенное учреждение «Новосибирская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением». Главный врач больницы — Владимир Дресвянников. На сайте больницы сказано, что это одна из восьми имеющихся в России психиатрических больниц федерального подчинения, единственная за Уралом, предназначенная для принудительного лечения (по решению суда) психически больных лиц мужского пола, совершивших общественно опасные деяния и представляющих по своему психическому состоянию особую опасность для себя или других лиц и требующих постоянного и интенсивного наблюдения.
По информации Е1.RU, Габышев был задержан в Екатеринбурге «центром Э» (управление МВД по противодействию экстремизму. — Прим. ред.).