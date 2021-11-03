Студент новосибирского колледжа попал в больницу после драки с однокурсником

Учебное заведение было образовано в январе 1970 года и значилось как училище № 55 . В марте 2014-го оно поменяло статус и стало лицеем, а в июне 2017-го переименовалось в ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж». Учебное заведение выпускает мастеров отделочных работ, сварщиков, поваров-кондитеров, системных администраторов и других специалистов.



В конце октября семиклассника бердской школы «Пеликан» с травмой головы доставили в больницу. Травму 13-летний школьник получил во время драки с одноклассником — тот отправил его в нокаут одним ударом кулака. Полиция проводит проверку по данному инциденту.

