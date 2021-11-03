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Студент новосибирского колледжа попал в больницу после драки с однокурсником

18-летнему пациенту диагностировали разрыв селезенки

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Студента привезли в больницу через 5 дней после драки

Студента привезли в больницу через 5 дней после драки

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В минувшую субботу, 30 октября, в ЦКБ СО РАН на Пирогова, 25 бригадой скорой помощи в критическом состоянии был доставлен 18-летний студент 3-го курса новосибирского политехнического колледжа.

— При поступлении парень пояснил, что травмы получил 25 октября в фойе колледжа во время драки с однокурсником. Врачи диагностировали пострадавшему тупую травму живота и разрыв селезенки, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

Пострадавший сообщил корреспонденту НГС, что его прооперировали.

— Нахожусь в состоянии после операции, лечат, иду на поправку, — пояснил студент колледжа. По словам парня, его оппонент травмы не получил. О причинах конфликта отказался говорить.

Конфликт третьекурсников попал на камеру видеонаблюдения, установленную в фойе колледжа. В учебном учреждении отказались давать комментарии по телефону.

По сообщению медиков ЦКБ СО РАН, полиция зарегистрировала заявление. Оппонент пострадавшего студента задержан. Следователи СК проводят проверку и изучают видеозапись с камер наблюдения колледжа.

Инцидент произошел в фойе колледжа 25 октября

Инцидент произошел в фойе колледжа 25 октября

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Учебное заведение было образовано в январе 1970 года и значилось как училище № 55. В марте 2014-го оно поменяло статус и стало лицеем, а в июне 2017-го переименовалось в ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж». Учебное заведение выпускает мастеров отделочных работ, сварщиков, поваров-кондитеров, системных администраторов и других специалистов.

В конце октября семиклассника бердской школы «Пеликан» с травмой головы доставили в больницу. Травму 13-летний школьник получил во время драки с одноклассником — тот отправил его в нокаут одним ударом кулака. Полиция проводит проверку по данному инциденту.

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