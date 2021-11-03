Студент новосибирского колледжа попал в больницу после драки с однокурсником

В минувшую субботу, 30 октября, в ЦКБ СО РАН на Пирогова, 25 бригадой скорой помощи в критическом состоянии был доставлен
— При поступлении парень пояснил, что травмы получил 25 октября в фойе колледжа во время драки с однокурсником. Врачи диагностировали пострадавшему тупую травму живота и разрыв селезенки, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
Пострадавший сообщил корреспонденту НГС, что его прооперировали.
— Нахожусь в состоянии после операции, лечат, иду на поправку, — пояснил студент колледжа. По словам парня, его оппонент травмы не получил. О причинах конфликта отказался говорить.
Конфликт третьекурсников попал на камеру видеонаблюдения, установленную в фойе колледжа. В учебном учреждении отказались давать комментарии по телефону.
По сообщению медиков ЦКБ СО РАН, полиция зарегистрировала заявление. Оппонент пострадавшего студента задержан. Следователи СК проводят проверку и изучают видеозапись с камер наблюдения колледжа.
Учебное заведение было образовано в январе 1970 года и значилось как училище
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