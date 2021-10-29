Прокуратура Бердска проверит школу, где 13-летний мальчик получил перелом черепа

Прокуратура начала проверку после драки в школе под Новосибирском
Прокуратура города Бердска проведет проверку после драки в одной из школ города, в которой пострадал 13-летний подросток: он попал в больницу с переломом черепа.
— Предварительно установлено, что днем 26 октября 13-летний мальчик, пребывая в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя образовательная школа
В ходе проверки специалисты оценят исполнение законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, о защите прав ребенка.
— У подростка диагностирована травма в виде закрытого перелома лобной кости. Мальчик пояснил, что во время конфликта в школе одноклассник ударил его кулаком в лоб, — сообщал ранее НГС источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что оба ребенка не стоят на учете в ПДН.
В начале октября жительница Новосибирска рассказала, что ее сына избили в школе. После этого делом заинтересовались следователи и прокуратура.