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Прокуратура Бердска проверит школу, где 13-летний мальчик получил перелом черепа

Ребенок попал в больницу после потасовки

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Инцидент произошел в минувший вторник

Инцидент произошел в минувший вторник

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Прокуратура начала проверку после драки в школе под Новосибирском

Прокуратура города Бердска проведет проверку после драки в одной из школ города, в которой пострадал 13-летний подросток: он попал в больницу с переломом черепа.

— Предварительно установлено, что днем 26 октября 13-летний мальчик, пребывая в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя образовательная школа № 3 "Пеликан"», из-за конфликта с одноклассником получил травму лба (перелом лобной кости). Потерпевший госпитализирован в травматологическое отделение центральной городской больницы для оказания медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки специалисты оценят исполнение законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, о защите прав ребенка.

— У подростка диагностирована травма в виде закрытого перелома лобной кости. Мальчик пояснил, что во время конфликта в школе одноклассник ударил его кулаком в лоб, — сообщал ранее НГС источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что оба ребенка не стоят на учете в ПДН.

В начале октября жительница Новосибирска рассказала, что ее сына избили в школе. После этого делом заинтересовались следователи и прокуратура.

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дракашколапрокуратура
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