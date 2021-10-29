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Момент смертельного ДТП на Выборной попал на видео — на дороге была наледь

Авария произошла сегодня утром

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Водитель «Тойоты» погиб на месте

Водитель «Тойоты» погиб на месте

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Появилось видео смертельного ДТП на Выборной в Новосибирске

Сегодня утром в Октябрьском районе Новосибирска произошло тройное ДТП, где погиб водитель иномарки, которую вынесло на встречную полосу. Этот момент попал на камеру видеорегистратора.

На кадрах видно, что «Тойота» едет по крайнему правому ряду, затем пытается перестроиться в крайний левый ряд, однако автомобиль выносит на встречную полосу, по которой едут две другие машины. По словам подписчика паблика Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», причиной ДТП могла стать наледь, образовавшаяся из потоков воды, стекающих на дорогу.

— В 08:15 произошло столкновение у дома на улице Выборной, 186. Автомобиль «Тойота-Витц» двигался со стороны Ключ-Камышенского плато в сторону улицы Кирова. Выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лада-Гранта» и автомобилем «Лада-Икс-Рей», которые двигались во встречном направлении, — сообщали ранее в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

В результате водитель «Тойоты» погиб на месте.

Вчера вечером на Большевистской автокран насмерть задавил пешехода.

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