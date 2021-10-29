Момент смертельного ДТП на Выборной попал на видео — на дороге была наледь

— В 08:15 произошло столкновение у дома на улице Выборной, 186. Автомобиль «Тойота-Витц» двигался со стороны Ключ-Камышенского плато в сторону улицы Кирова. Выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лада-Гранта» и автомобилем «Лада-Икс-Рей», которые двигались во встречном направлении, — сообщали ранее в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.



В результате водитель «Тойоты» погиб на месте.

Вчера вечером на Большевистской автокран насмерть задавил пешехода.