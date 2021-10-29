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Тема дняГромкое ДТП с Range Rover и погибшей женщиной
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В тройном ДТП на Выборной погиб мужчина — он выехал на встречную полосу

Toyota столкнулась с двумя автомобилями

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Обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются

Обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются

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В Новосибирске мужчина погиб в аварии на Выборной

Сегодня утром, 29 октября, в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля. В результате аварии один мужчина погиб.

— В 08:15 произошло столкновение у дома на улице Выборной, 86. Автомобиль Toyota Vitz двигался со стороны Ключ-Камышенского плато в сторону улицы Кирова. По причинам, которые сейчас устанавливаются, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лада-Гранта» и автомобилем Lada XRAY, которые двигались во встречном направлении, — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Водитель Toyota Vitz получил травмы, несовместимые с жизнью. Погибшему было 45 лет.

18 октября в Новосибирске произошло тройное ДТП на Бердском шоссе. Один из автомобилей отбросило на тротуар. В результате пострадали два человека.

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