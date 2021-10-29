В тройном ДТП на Выборной погиб мужчина — он выехал на встречную полосу

В Новосибирске мужчина погиб в аварии на Выборной
Сегодня утром, 29 октября, в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля. В результате аварии один мужчина погиб.
— В 08:15 произошло столкновение у дома на улице Выборной, 86. Автомобиль Toyota Vitz двигался со стороны Ключ-Камышенского плато в сторону улицы Кирова. По причинам, которые сейчас устанавливаются, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лада-Гранта» и автомобилем Lada XRAY, которые двигались во встречном направлении, — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Водитель Toyota Vitz получил травмы, несовместимые с жизнью. Погибшему было 45 лет.
18 октября в Новосибирске произошло тройное ДТП на Бердском шоссе. Один из автомобилей отбросило на тротуар. В результате пострадали два человека.