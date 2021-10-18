На Бердском шоссе в Новосибирске произошло тройное ДТП — есть пострадавшие

Вечером в понедельник, 18 октября, в Новосибирске на Бердском шоссе, недалеко от остановки «Поселок РМЗ», произошло массовое ДТП.
Информацию о произошедшем сообщили подписчики группы новосибирской службы эвакуации «
Однако в ГИБДД по Новосибирску корреспонденту НГС сообщили, что машины было три.
— Столкновение трех автомобилей, пострадали два человека. Одного увезли в лечебное учреждение, диагноз устанавливается, — кратко сообщили в ГИБДД.
На днях в Новосибирске автомобиль Toyota Vitz врезался в фонарный столб на улице Большевистской. В результате ДТП водителя зажало в салоне, его доставали спасатели. Пострадавший скончался от травм.