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На Бердском шоссе в Новосибирске произошло тройное ДТП — есть пострадавшие

Одного человека увезли в больницу

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Авария произошла недалеко от остановки «Поселок РМЗ»

Авария произошла недалеко от остановки «Поселок РМЗ»

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Вечером в понедельник, 18 октября, в Новосибирске на Бердском шоссе, недалеко от остановки «Поселок РМЗ», произошло массовое ДТП.

Информацию о произошедшем сообщили подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте». Очевидец сообщил о столкновении двух автомобилей: якобы одна из машин осталась на проезжей части, а вторую отбросило через тротуар в кусты.

Однако в ГИБДД по Новосибирску корреспонденту НГС сообщили, что машины было три.

— Столкновение трех автомобилей, пострадали два человека. Одного увезли в лечебное учреждение, диагноз устанавливается, — кратко сообщили в ГИБДД.

На днях в Новосибирске автомобиль Toyota Vitz врезался в фонарный столб на улице Большевистской. В результате ДТП водителя зажало в салоне, его доставали спасатели. Пострадавший скончался от травм.

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ГИБДДтройное ДТП
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